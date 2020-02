Mario Vaquerizo confiesa el secreto de su alimentación durante 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibía este martes la visita de Mario Vaquerizo y El Monaguillo, que llenaban el plató de 'El Hormiguero' de risas y humor. Los dos invitados acudían al programa para comentar sus actuaciones en la octava edición de 'Tu cara me suena'. "Estoy ya reventado", comentaba El Monaguillo nada más sentarse ya que hacían su presentación bailando un tema de las Nancys Rubias, el grupo que lidera Mario Vaquerizo.

El presentador comenzaba la entrevista recordándoles a los invitados su actual posición el concurso de imitaciones de Antena 3: "Vais los últimos". Ante esta realidad, Mario tenía respuesta: "Tenemos que entender cuáles son nuestras realidades. No podemos pretender competir con nuestros compañeros, que son maravillosos". Por su parte, El Monaguillo se defendía argumentando que él es "el único humorista de esta temporada" y que "los demás son casi todos cantantes". El cómico describía a Mario como "un showman, lo mismo te baila que te hace un gazpacho". Vaquerizo confesaba que "hay una persona en este país que habla más que Mario Vaquerizo. Ese es El Monaguillo".

Las bromas entre el presentador y los dos invitados eran continuas. "Estamos celebrando el éxito de 'Tu cara me suena' con las personas que menos éxito tienen en el programa", comentaba Motos entre risas. "Siempre estaremos en el coche escoba porque ahí hay un derroche de talento", contestaba El Monaguillo. La complicidad entre los dos invitados era tanta que hacían algunas confesiones curiosas, como la de Mario Vaquerizo: "No creo en el pan. Solo como en lo que creo, como en los moluscos o los crustáceos". El cantante desvelaba que hace "playback con la comida".

En un repaso por sus imitaciones en 'Tu cara me suena', Motos destacaba una graciosa anécdota de Mario Vaquerizo. El cantante, según desvelaba, se inventó la letra de la canción 'Summer nights', de la película 'Grease'. Las imágenes de su interpretación provocaban las risas del público. El Monaguillo no se quedaba atrás con su interpretación de Bobby McFerrin con la canción 'Don't Worry, Be Happy', su "peor" actuación hasta el momento. Pero se mostraba optimista con su próxima imitación: "Esta semana me convierto en Goku, de 'Dragon Ball'".

Mario Vaquerizo se metía en la piel de Lola Flores en el último programa. "Soy el único hombre que hace siempre de mujer. Y no es fácil hacer de mujer. Yo soy hombre, aunque no lo creáis", comentaba el cantante. La química entre los dos ha ido en aumento tras reencontrarse en el concurso. "Cuando te encuentras un alma gemela, te ayuda mucho. Este programa nos ha unido", explicaba Mario Vaquerizo en alusión a su compañero.