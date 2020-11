Marta, al borde del ataque de ansiedad en 'La casa fuerte': "No soy una golfa"

La tensión en ‘La casa fuerte’ ha explotado por los aires. El buen rollo ha pasado a la historia y así se ha visto este jueves en el ‘reality’ de Telecinco. Con Antonio Pavón y Samira y Albert y Marta como candidatos a abandonar el espacio, los concursantes explicaban a Jorge Javier cómo se ha desarrollado la tercera semana de convivencia. A pesar de los intentos de tener buen ánimo, la tensión inundaba a todos por igual.

Durante la emisión en directo, se producía un gran enfrentamiento entre cuatro de los concursantes. Antonio Pavón protagonizaba una sonada discusión con Marta Peñate, Tom y Sandra. El trío cargaba contra el extorero hasta que, durante una publicidad, unas palabras de Pavón detallaban la bomba. Incluso Jorge Javier interrumpía el programa para volver a conectar en directo con la casa y preguntaba por lo sucedido.

“Pavón me ha dicho que soy una golfa”, comentaba Marta ahogada en un mar de lágrimas. Con el rímel corrido por su cara, la canaria explicaba a Jorge Javier que, en un momento de la discusión con Pavón, este le tachaba de ser una golfa. “No soy ninguna golfa”, respondía en directo Marta, muy exaltada, mientras aseguraba que “aparte de tonta, soy una pringada”. Según explicaba, en los últimos días había decidido dar una segunda oportunidad a su compañero, pero se arrepentía tras lo sucedido.

También Tom, amigo de Marta y excompañero de ‘La isla de las tentaciones’ se mostraba muy dolido con Pavón. Entre lágrimas, el francés criticaba al concursante por haber calificado de “golfa” a Marta. Los tres le respondían que era un “sinvergüenza”. “Nadie puede hablar así a mi novia y a mi familia”, aseguraba Tom. Sandra, pareja de Tom, también se sumaba al ataque a Pavón: “Es un falso”.

Antonio Pavón, en su turno de réplica, afirmaba que lo único que hacía es defenderse: “Marta me estaba diciendo mil barbaridades, pues lo mismo le he dicho a Marta. Si en algún momento he dañado a Marta es porque me han atacado y me estaba defendiendo. Si me atacas me encuentras”. El concursante aseguraba que sus palabras se debieron al “ataque de tres personas”. Aún así, ante una petición de Jorge Javier, Antonio Pavón daba su brazo a torcer y pedía perdón por sus palabras: “Pido un millón de disculpas, me he visto acorralado”.