Marta López descubre en el ‘Deluxe’ una segunda infidelidad de Alfonso Merlos

La ruptura de Alfonso Merlos y Marta López se ha convertido en el tema más comentado en las redes sociales y en casi la totalidad de programas de Mediaset. El pasado jueves el colaborador de televisión conectaba a través de una videollamada con el programa de YouTube de Javier Negre, ‘Estado de alarma’, y era pillado en directo con una chica que no era Marta, su hasta ahora novia. Esas imágenes se hacían virales y no tardaba en salir el nombre de la chica que aparecía en bikini en casa de Merlos. Se trataba de Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa presentado por María Patiño.

La repercusión era tanta que Marta López se sentaba este sábado en el ‘Deluxe’ para aclarar esta infidelidad. "Hasta hace dos días mi relación con Alfonso estaba bien, incluso me pedía matrimonio", afirmaba a Jorge Javier Vázquez. La exconcursante de ‘Gran hermano’ explicaba que Merlos era muy protector con ella y se llevaba bien con toda su familia. Incluso, según desvelaba, "Alfonso me compró un anillo de compromiso a los 15 días de estar conmigo", un regalo que Marta rechazó "porque era muy pronto". La protagonista del día se mostraba dolida y decepcionada con su ya exnovio: "Siento desprecio hacia Alfonso porque ha jugado conmigo y con toda mi familia".

Mira también Marta López pilla a Alfonso Merlos en directo con una mujer semidesnuda

Ahora que se ha conocido la relación de Merlos con Alexia Rivas, llegaban más informaciones sobre supuestas infidelidades del colaborador. "Parece ser que Alexia y Alfonso llevan juntos desde enero. Alexia pedía a Alfonso que me dejase", comentaba Marta, que, a pesar de este disgusto, aclaraba que Merlos "es muy trabajador y muy buen periodista".

También Kiko Hernández, mejor amigo de Marta, intervenía en el programa a través de un mensaje de texto para desvelar que él le advirtió a Marta "hace meses de que Alfonso podría estar con otra persona". Ante la evidencia de un vídeo en el que se ve a Merlos con otra chica besándose en un bar "el pasado 29 de enero", Marta López aseguraba que "no creo que sea la primera vez que me engaña".

La invitada no dudaba en abrir su corazón: "Me sentía humillada, pero se ha convertido en rabia. La verdad es que me duele verlo, pero ya estoy curada de espanto". Ante las evidencias de las infidelidades de Merlos, Marta se hundía: "A mí me ha avergonzado, me ha humillado". Además, ante las posibles dudas de su testimonio, aportaba las conversaciones con su expareja, algo que él no ha hecho. "Él ha borrado todo para que la otra no lo pille", afirmaba Marta.

Durante la entrevista, Alfonso Merlos decidía romper su silencio y dar un escueto mensaje: "A pesar de falsedades y mentiras, nada se corresponde a la realidad. Que cada cual sea responsable de sus actos. Este no es un juego en el que vayamos a jugar ni Alexia ni yo. Alexia está aquí conmigo". Este mensaje pillaba por sorpresa a Marta, que se indignaba ante las declaraciones de su exnovio. Y en la conversación con Merlos, mantenida con un redactor de ‘Sábado Deluxe’, también intervenía para afirmar que "estamos muy bien". Marta López, indignada ante estas palabras, comentaba que “son tal para cual”.