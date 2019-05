Marta Luisa de Noruega: la princesa 'rebelde' se enamora de un chamán

Marta Luisa de Noruega desde muy joven ha acaparado la atención de los medios tanto de su país como internacionales. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha marcado siempre su propio camino alejada de los protocolos más estrictos de la monarquía. Al no ser la heredera al trono -papel que recayó en su hermano Haakon porque cuando ella nació estaba vigente la Ley Sálica en el país, lo que le impedía ser reina-, Marta Luisa quiso vivir a su manera contrariando muchas veces a sus padres. Así, en estos años ha dado numerosas sorpresas por su forma de vida y, sobre todo, por sus relaciones amorosas. Algo que ha vuelto a suceder ahora.

Porque cuando se pensaba que todo sería diferente después de divorciarse del polémico escritor Ari Benh en el verano del 2016, Marta Luisa ha vuelto a sorprender con su nuevo amor, al que ha presentado, además, al más puro estilo 'celebrity' del siglo XXI, a través de las redes sociales. La princesa, de 47 años, ha publicado unas fotografías en Instagram en las que declara su amor a Shaman Durek, un hombre que puede ser desconocido en Noruega pero que es toda una entidad en Estados Unidos, porque es un famoso chamán en Hollywood.

"Cuando te encuentras con tu alma gemela lo sabes. He tenido la suerte de encontrar a la mía, Shaman Durek, quien me ha cambiado la vida como ha hecho con tantos otros. Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta. Él me abraza todos los días sin preguntas ni miedo, me hace reír como nadie y tiene la más profunda sabiduría para compartir con el mundo. Te amo hasta la eternidad y la siguiente", ha escrito Marta Luisa en las fotografías tomadas en Los Ángeles donde aparece sonriente junto al chamán.

Estas imágenes han causado un auténtico revuelo en la prensa de su país y en la internacional, pues era una relación totalmente inesperada y entre dos personas cuyos mundos no tienen nada que ver. Algo que ya se imaginaba la princesa, quien también ha tenido un recado para aquellos que quieran inmiscuirse en su noviazgo. "A todos los que quieran criticar: paren el carro. No he escogido a mi pareja para satisfacerles o para cumplir con determinadas expectativas que tuvieran sobre mi. Mi elección se basa en el amor que siento por Shaman", ha advertido Marta Luisa.

Su pareja ha compartido las mismas imágenes en sus redes sociales, escribiendo también un bonito mensaje a su novia. "Hay gracia y belleza en la vida cuando te enamoras. Algo indescriptible se ablanda en ti y lo sientes en lo más profundo de tu alma", escribe este famoso gurú que tienen encandilado a todo Hollywood, al igual que a la princesa noruega.

El gurú de Hollywood

Shaman Durek es de origen noruego, pero ha desarrollado su carrera como chamán y consejero espiritual en Estados Unidos, en concreto en Los Ángeles. Este hombre de 44 años es la sexta generación de chamanes de su familia y se define a sí mismo como "innovador evolucionario, hacker espiritual, activista por los derechos humanos y líder del empoderamiento de la mujer", según consta en su cuenta de Instagram, donde tiene nada menos que 120.000 seguidores.

Este curandero espiritual da numerosas charlas y sesiones en Beverly Hills y en los mejores sitios de Los Ángeles, y entre su clientela tiene a personajes como la actriz Gwyneth Paltrow, que es seguidora de todas estas prácticas y ha hecho negocio de ellas a través de su web, Goop. Aunque la relación con Marta Luisa se ha oficiliazado ahora, en su red social lleva desde principios de año compartiendo fotos con ella.

Así, la vida de Marta Luisa cambia radicalmente tras unos años en los que ha vivido más calmada centrada en sus hijas fruto de su matrimonio con Ari Behn, Aud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah. La princesa parece que encuentra ahora la paz junto a este consejero espiritual tras años de escándalos y polémicas junto a su exmarido, quien sacudió numerosas veces los cimientos de la monarquía noruega.

Ari ha sido cazado en multitud de ocasiones en situaciones que avergonzaron a sus suegros, como disfrazado de 'drag queen', pidiendo limosna en Londres, coqueteando con las drogas o con su cabeza entre los pechos de una mujer. Aunque él siempre aclaraba que no era parte de la familia real y que su vida era así, la polémica siempre se desataba, por lo que su divorcio de Marta Luisa fue visto para muchos como una bendición. Si bien ahora la princesa ha vuelto a sorprender con una relación que demuestra que ella camina por libre y que está totalmente alejada de los convencionalismos de la monarquía.