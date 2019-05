Marta Milans, de la nada a triunfar en Hollywood gracias a cortarse el pelo

Hasta hace pocos días, en España el nombre de Marta Milans era prácticamente desconocido. Si bien ahora está en boca de todos, sobre todo tras su aparición la pasada noche en el programa 'El Hormiguero', donde contó a Pablo Motos la historia de superación gracias a la que ahora triunfa en Hollywood con una de las películas del momento, 'Shazam', una nueva aventura de superhéroes en la que la madrileña tiene uno de los papeles principales.

Pero para llegar a esto, la joven de 27 años ha tenido que pelear muy duro en una industria que no es nada amable para los nuevos. Y menos si son extranjeros. No obstante, a Marta el fruto de su trabajo le ha llegado casi por casualidad, ya que ha sido un corte de pelo el que le ha abierto la puerta grande de Hollywood.

Milans procede de una familia humilde que levantó un importante negocio quesero gracias a que su padre empezó un día a criar cabras que hoy producen uno de los quesos ecológicos que más éxito han tenido, el Santa Gadea. Pero Marta no quería que su futuro estuviera en el negocio familiar, por lo que a los 19 años se marchó a estudiar Arte Dramático a Nueva York.

Tras acabar su carrera, como tantos otros actores se fue a probar suerte a la meca del cine, Hollywood, un lugar que puede llegar a ser inhóspito para los recién llegados. Los comienzos fueron duros y Marta tuvo que estar de casting en casting a la espera de su gran oportunidad, logrando pequeños papeles en series como 'Ley y Orden'. No obstante, esta mala suerte profesional la pudo paliar con la buena que tuvo en lo personal, ya que se hizo muy amiga de dos españolas muy influyentes en Los Ángeles, Elsa Pataky y Ana Suárez de Lezo.

De hecho, de Pataky dice que es su "ángel de la guarda" pues gracias a ella no se ha rendido ni en sus peores momentos, cuando estaba a punto de tirar la toalla y volver a España. Así, su vida en Hollywood la ha compaginado con algunos trabajos en nuestro país, como en la serie 'El Embarcadero'.

Todo cambió cuando consiguió un papel en la película 'Asher', donde interpretaba a una agente del Mosad que tenía el pelo corto, por lo que durante el rodaje estuvo llevando peluca para caracterizar al personaje. Ese peinado le gustó y decidió hacérselo una vez que acabó la película, cortando radicalmente su melena. Aunque en un principio el resultado no le gustó mucho, hoy no puede estar más contenta de habérselo hecho, porque gracias a el corte consiguió su papel en 'Shazam'.

Y es que con ese nuevo look, Marta se parecía mucho al personaje original del cómic en el que está basada la película Rosa Vasquez, la madre del protagonista de la historia. Milans hizo el casting sin saber de qué película se trataba, pero tal y como ella ha confesado, "me di cuenta de que era algo gordo cuando, al coseguir el papel, me hicieron firmar muchos contratos de confidencialidad".

Y así fue, porque hoy Marta es una de las integrantes del fenómeno taquillero de Estados Unidos, una nueva entrega de superhéroes que hace las delicias del público y que a ella la ha reportado el éxito por el que tanto tiempo lleva luchando. Además de hacerla por fin conocida en su propio país.