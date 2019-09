La realidad de la vida influencer: Marta Pombo se derrumba en las redes sociales

En las redes sociales no es oro todo lo que reluce. Aunque la vida de los influencers suele deslumbrarnos al resto de mortales que no recibimos gigantes paquetes de ropa, complementos, perfumes y maquillaje diariamente y no viajamos cada mes a destinos increíbles, la realidad que hay detrás de todas esas fotos y vídeos es más cercana a la nuestra de lo que creemos. La prueba, la situación que vive Marta Pombo.

Se trata de la hermana de una de las influencers más famosas del momento, a la que las marcas se rifan para promocionar sus productos. Hablamos de María Pombo, la cual es imagen de Springfield para esta temporada de otoño, por ejemplo, y de firmas como Ágatha París, Bobbie Brown u Orbit. La joven de 24 años tiene más de un millón de seguidores en Instagram y hace unos meses protagonizó una boda de ensueño en Santander que incluso fue transmitida en directo por 'Hola'.

Su hermana Marta, que es unos años mayor, ha logrado hacerse un hueco en este negocio gracias al empujón de María. Ahora goza de 320.000 seguidores en la citada red social y trabaja igualmente haciendo publicidad a marcas, aunque por el momento de menos magnitud que su hermana. Si bien la joven está pasando uno de sus peores momentos justo el año en que también se casa. ¿O se casaba? Su relación sentimental se ha visto expuesta en estos días y la joven se ha venido abajo ante sus seguidores.

Marta sale con Luis Giménez, un joven con el que lleva 8 años y con el que tiene incluso una empresa -que también comparten con María y su marido Pablo Castellanos-, la firma de ropa Tipitent que arrasa en las redes. Se prometieron el pasado año en un viaje a Australia y supuestamente iban a contraer matrimonio a finales de septiembre, pero parece que la boda ha quedado en 'stand by' y que la pareja está en crisis.

Los jóvenes ha pasado todo el verano separados. Marta ha estado con su familia en Almería y ahora en Cantabria, mientras que de Luis no hay rastro. Eso ha disparado las especulaciones y numerosos rumores corren por las redes sociales, los cuales apuntan a una infidelidad de éste. Y, por supuesto, estos comentarios le han llegado a Marta, con imágenes incluidas.

Todo esto le hizo estallar este martes y publicar una serie de 'stories' en los que defendía a su chico y arremetía con aquellas personas que están intentando hacer sangre. Asegura que el de las imágenes no es Luis y que se trata de un montaje de unas chicas para "tener su minuto de gloria". Aunque los 'stories' más duros, en los que llega a los insultos, los ha borrado, la joven grabó después otros en los que pedía perdón por su actitud y señalaba que se está viendo superada por la situación.

"Todos somos humanos y las cosas duelen. El 2019 no está siendo el mejor año, pero pasará", comentaba la influencer notablemente compungida. Esa referencia a que este año no está siendo favorable deja en el aire la boda, que debería celebrarse en unos días. Ella no ha dicho públicamente que se cancela, pero no ha vuelto a referirse a ella en las redes ni está preparando nada, por lo que la pareja podría haberla pospuesto o suspendido. Por el momento, siguen juntos, pero el futuro es incierto.

El caso de Marta ejemplifica a la perfección como exponer demasiado una relación en las redes sociales puede acabar pasando factura a una pareja. Porque si anuncias a bombo y platillo ciertas cosas y luego se tuercen, el escarnio público puede ser grande, ya que la gente está ansiosa de cotilleo y no tiene reparo en lanzar todo tipo de rumores.