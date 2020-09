Marta protagoniza la primera gran bronca de ‘La isla de las tentaciones’

El buen rollo con el que las cinco parejas de la segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones’ llegaban a la isla se esfumaba durante la primera noche. Marta era la primera en derrumbarse en el ‘dating show’ presentado por Sandra Barneda. “Estoy muy insegura y no me estoy queriendo mucho”, confesaba. Una de las parejas que más llamaba la atención era la formada por Cristian y Melodie, que sorprendía contando cómo se conocieron: “Él era el mejor amigo de mi novio y la pareja de mi mejor amiga”.

Los nervios se apoderaban de los chicos y chicas incluso antes de conocer las villas donde vivirán la experiencia. Tras conocer a los pretendientes, Tom y Melyssa tenían su primera crisis de pareja. El francés despertaba las dudas de su novia después de que una de las solteras confesara que estuvo con él durante su relación. “Me lie con él cuando estaba conociéndote”, aseguraba Liseth.

Una vez distribuidos en sus respectivas casas, los chicos y las chicas han comenzado a conocer a sus pretendientes. Y se producían los primeros agobios. Marta reconoce que no ha podido dormir por culpa de Elisa, la 'tentadora' de su chico a la que ha llamado 'La chiguagua'. Por otra parte, Melyssa se derrumbaba por lo ocurrido con su novio. Sola en su habitación, la concursante no paraba de llorar. “Me quiero morir”, afirmaba.

En su primer reencuentro, Melyssa cargaba contra su novio: “Cuando más te necesito, nunca estás. Como vea algo mínimo tuyo, se acabó”. Tom, ante las palabras de su novia, respondía con lágrimas en los ojos. “La quiero de verdad, estoy enamorado de ti. Y me duele, la verdad. Tiene siempre una rabia conmigo por su pasado, pero me quedo porque la quiero”, aseguraba el francés. Al ver llorar a su novio, Melyssa reaccionaba: “Necesitaba ver que la única que estaba sufriendo no era solo yo”.

Tras el reencuentro de Tom y Melyssa, Marta y Lester protagonizaba una gran discusión. El canario reprendía a su pareja por haberse exaltado en exceso ante una de las pretendientes, lo que enfurecía a Marta. “¿Me vas a dejar de loca? No me da la gana de escucharte. Te están haciendo la cama. Hay que ser lerdo”, respondía la canaria. Y su enfado iba a más al ver cómo Lester intentaba mediar en el conflicto. “Me quiero ir, no la quiero escuchar. Me piro. Falso, que eres un falso”, gritaba Marta mientras abandonaba el lugar. Su novio iba detrás para intentar calmarla, pero todos los intentos eran en vano. “No me toques”, repetía la concursante. Finalmente, Marta accedía a quedarse en el concurso.