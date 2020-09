Las cinco parejas de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ vivía este miércoles su primera hoguera, la ceremonia en la que Sandra Barneda les desvela las imágenes más comprometidas de sus parejas. Como ocurrió en el estreno del programa, Marta volvía a convertirse en la protagonista. Su relación con Lester, tras once años de noviazgo, no pasa por su mejor momento y menos aún después de ver cómo este la criticaba frente a Elisa, la pretendiente que ella odia. “Él también va a ver imágenes. Que cada cerdo sujete su bellota”, amenazaba la canaria.

Sin embargo, Marta aún tenía más imágenes por ver. La concursante se hundía al ver cómo su novio aseguraba que el problema de la relación es ella por ser “conflictiva”. “Estamos aquí porque él me ha engañado mil veces. No estamos aquí por mí. Estamos por él. Que se lo pase bien, que yo también me lo voy a pasar muy bien”, respondía. A continuación, Marta no podía contener las lágrimas y explotaba: “Me molesta que se engañe él mismo. No tienes ni idea, Sandra, de todo lo que me ha hecho. Hace mucho tiempo que él no me hace feliz”.

La presentadora, con cara de estupefacción, le hacía la pregunta del millón: “¿Estás enamorada de Lester?”. La canaria, sin parar de llorar, negaba con la cabeza. “¿Cómo puedo estar enamorada de alguien que me hace daño?”, atinaba a comentar. Más tarde, Marta matizaba sus palabras: “Le tengo cariño, le tengo amor. Y claro que estoy enamorada, pero se me está quitando todo. Son once años de mi vida. Ahora quiero crear una Marta más fuerte, que supere que el amor de su vida no era el amor de su vida. No pienso frenarme en nada”. Una vez concluida la hoguera, mientras sus compañeras la consolaban, Marta acusaba a Lester de ser “un canalla y mentiroso”. “No quiero verlo más”, remataba.

Y no solo Marta tenía una noche complicada. También Melodie de derrumbaba al ver unas imágenes de su novio, Cristian, en las que asegura que “he venido apara separarme, no para reforzar nada”. Estas palabras dejaban a la concursante fuera de combate. Sin poder contener las lágrimas, Melodie aseguraba desconocer al Cristian de las imágenes. Además, aseguraba no entender cómo hacía poco le había pedido matrimonio. “No sé quién es esa persona”, respondía. La decepción en Melodie era tanta que le llevaba a tomar una drástica decisión: “Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo pareja aquí”. Tras nueve años de relación, la concursante aseguraba haber perdonado y aguantado “muchas cosas”. “He perdonado cosas que no se deberían perdonar. Y me lo paga así, con la primera que conoce. Ahora mismo se me ha caído todo”, sentenciaba.