Negocios tras MasterChef: Tamara Falcó y Juan Avellaneda se convierten en socios

La Navidad y sus numerosos eventos están ya llamando a la puerta y la mayoría de tiendas tiene la ropa de fiesta ya en las perchas para ir saciando la necesidad de los consumidores, que buscan 'modelitos' para sus diversos compromisos. De hecho, casi todas las marcas sacan colecciones especiales para estas fechas. Y otras, se crean expresamente para ello.

Si hace unas semanas hablábamos de que la 'influencer' María Pombo estrenaba su marca de ropa llamada Name the Brand con una colección de fiesta, ahora otra firma se estrena para que luzcamos impecables en Navidad. Y no es una enseña cualquiera, pues ha surgido entre fogones y en pleno directo en televisión.

Hablamos del programa MasterChef y de dos de sus concursantes más populares de la edición de 'celebrities' de este año. Tamara Falcó y Juan Avellaneda se han hecho inseparables gracias al espacio de TVE. Allí se han conocido y han creado una amistad que ya trasciende el programa y se abre a nuevos horizontes... comerciales.

Tamara y Avellaneda han decidido aprovechar su amistad para hacer negocios y, al dedicarse los dos a lo mismo, han sellado su alianza empresarial. Ambos son diseñadores de moda; Tamara da sus primeros pasos con su marca TFP by Tamara Falcó, mientras que Avellaneda es un de los talentos de la nueva hornada de creadores españoles y se ha hecho famoso por sus trajes sastre, que incluyen estampados y tejidos rompedores, consiguiendo que las 'celebrities' suspiren por vestirlos.

Ahora, los dos han unido fuerzas para lanzar la colección cápsula para la Navidad llamada 'Avellaneda loves Tamara', un juego de palabras que hace referencia al 'reality' que la hija de Isabel Preysler protagonizó hace unos años en Cosmopolitan llamado 'We love Tamara'.

En concreto, han sacado ocho prendas, seis de mujer y dos unisex. Se trata de cuatro vestidos, con el mismo patrón pero en diferentes colores y tejidos, una blazer, un pantalón de traje, una falda y una camisa blanca. Básicos de fiesta elegantes y bien diseñados, marca de la casa Avellaneda y también de Tamara. Ambos comparten la misma visión de la moda, y siempre apuestan por líneas puras, buenos materiales y diseños muy versátiles y elagantes con un toque extridente y atemporal.

En esta colección dominan los 'pailletes' o lentejuelas con un estampado en color berenjena en la blazer, el pantalón y la falda. Después está el vestido 'wrap' -envolvente, en tres colores, y el vestido Infinity, negro con franjas blancas en la cintura el cual ya ha lucido Isabel Preysler.

Isabel Preysler con el vestido Infinity de la colección Avellaneda loves Tamara

Los precios están en línea con los que tienen ambos diseñadores en sus firmas. La prenda más barata es la camisa blanca, que cuesta 129 euros, mientras que la blazer se va hasta los 375 euros. Los vestidos están entre los 250 y los 280 euros. Precios que no son asequibles para cualquiera pero que hacen referencia a la calidad de los materiales y al diseño 'made in Spain'.

De este modo, los dos amigos son ahora también socios que han unido su talento y su popularidad para crear una colección que a buen seguro se agota en unos días. Se trata de básicos que bien pueden durar toda una vida si se cuidan, por lo que puede que el desembolso valga la pena.