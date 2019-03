Más de 20.000 euros en ropa en un día: el último (y caro) vestuario de Meghan

Este pasado lunes Reino Unido estaba de fiesta. Se celebraba el Día de la Commonwealth, la mancomunidad de países que comparten lazos con Reino Unido, algunos incluso soberanía. Por ello, había programados diferentes actos en los que la familia real británica tenía un papel protagonista. De hecho, todos sus miembros -los más importantes- participaron en ellos, desde Isabel II a su hijo Andrew, pasando por sus nietos y, por supuesto, por sus esposas, Meghan y Kate.

Al tratarse de un día tan especial, las dos cuñadas lucieron impecables, cada una en su particular estilo. Si bien fue de nuevo Meghan quien llamó más la atención, sobre todo porque ella tuvo cambio de look, ya que participó en dos actos, mientras que Kate solo acudió a la misa oficiada en la Abadía de Wenstminster. Así, la duquesa de Sussex tuvo en la jornada de ayer un despliegue de vestuario del que ya conocemos el precio. Y de nuevo ha levantado algo de polémica, pues entre los dos actos suma algo más de 20.000 euros en ropa.

A primera hora de la mañana, Harry y Meghan acudieron a la Casa de Canadá para conmemorar la festividad y la duquesa quiso hacer un guiño a este país luciendo un look del diseñador canadiense Erdem. En concreto, se puso un abrigo y un vestido de la firma hechos a medida en color verde botella valorados en 9.200 euros. Completó el look con un clutch de Givenchy de 650 euros y un brazalete de Kismet by Milka de 420 euros.

Una vez acabado este evento, los duques se apresuraron para llegar a tiempo a la Abadía de Westminster a la misa que presidió la Reina Isabel y a la que también acudieron el príncipe Charles y Camilla, William y Kate y el príncipe Andrew. Para el acto central del día, Meghan dio una lección de estilo que debemos tomar muy en cuenta, porque se trata de un look que vale igual estando embarazada que no.

La duquesa se enfundó un total look de Victoria Beckham en blanco con el que estaba radiante. El estilismo lo formaban un abrigo y un vestido, valorados en 4.600 y 3.400 euros, respectivamente, y como complementos unos zapatos y un bolso de la misma firma que cuestan entre los dos 2.300 euros, a los que hay que sumar un tocado del que se desconoce la procedencia. Así, en total Meghan llevaba 10.400 euros encima.

Así, en total la duquesa de Sussex habría lucido un vestuario de más de 20.000 euros en un solo día, una cantidad que se suma al lujoso armario que posee desde que entró a formar parte de la familia real británica. Según la prensa inglesa, en su primer año como Windsor habría gastado alrededor de un millón de euros en ropa, cifra que previsiblemente suba este año ante la cantidad de prendas que ha tenido que adquirir durante su embarazo.

Por su parte, Kate Middleton apostó todo al rojo con un look que era repetido, a diferencia del de su cuñada. La duquesa de Cambridge se puso un abrigo largo abotonado tipo vestido firmado por Catherine Walker que ya llevó en 2014 en una visita, precisamente, a Nueva Zelanda. Los complementos en su caso eran en beige de la marca Emily London y tampoco eran de estreno.