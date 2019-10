Meghan, imponente en su último acto público antes de "tomarse un descanso"

Meghan Markle ha dado la cara tras las duras confesiones que realizó junto a su esposo, el príncipe Harry, en la cadena ITV durante el documental grabado en su viaje a Sudáfrica. Unas palabras que han dado la vuelta al mundo y con las que revelan lo mal que lo están pasando por lo que ellos consideran el "acoso" de la prensa, lo que les ha hecho tomar la decisión de alejarse durante un tiempo del foco mediático. Además, el duque de Sussex reconoció las desavenencias que mantiene ahora con su hermano William, con el que hasta hace nada era uña y carne, lo que ha echado aún más leña al fuego.

Pero antes de 'desaparecer' por una temporada, Meghan tenía un importante acto público al que no podía faltar. Así, a pesar de que no se encuentra en su mejor momento como ella misma admitió, sacó fuerzas de flaqueza el martes por la noche para asistir a la inauguración de la cumbre One Young World 2019 en el Royal Albert Hall de Londres. La duquesa acudió sin Harry, ya que es vicepresidenta del Queen's Commonwealth Trust, una entidad asociada a esta cumbre.

El evento, en el que participan unos 2.000 jóvenes de 190 países para discutir sobre diversos temas, es muy importante dentro de las iniciativas a las que se dedican los Sussex, de ahí que Meghan asistiera a la inauguración. Y lo de hizo de forma impactante. Con un vestido morado que le sentaba como un guante de la firma Babatac que tiene un coste de unos 120 euros, su espectacular melena suelta y una gran sonrisa, repartió abrazos a los presentes y saludó cariñosamente a todos los que se congregaron allí para verla.

Meghan fue agasajada con un gran aplauso cuando salió al escenario para unirse a otros consejeros del fórum y se sentó al lado del Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus. La exactriz lleva vinculada a esta cumbre desde 2014, antes de ser miembro de los Windsor, pues asistió al evento de Dublin y decidió hacerse consejera de la entidad. Su papel en este foro es defender los derechos de la mujer y el papel que los hombres pueden tomar para lograr una igualdad real.

Así, la estadounidense fue recibida con mucho cariño por parte de una entidad con la que lleva mucho tiempo trabajando y que la considera una "campeona" por su lucha incansable por los derechos de niñas y mujeres. Por lo que fue un último acto amable para la esposa del príncipe Harry, quien ha confesado lo vulnerable que se ha sentido últimamente ante los ataques de la prensa.

En cualquier caso, la prensa británica señala que los Sussex todavía tienen varios actos programados de aquí a mediados de noviembre antes de tomarse ese descanso de seis semanas para cargar las pilas fuera de Reino Unido, que duraría hasta Navidad. Se prevé que la familia, con el pequeño Archie, viaje a Los Ángeles para celebrar con la madre de Meghan, Doria Ragland, el día de Acción de Gracias. Si bien la Navidad, que será la primera del bebé, la pasarán en Norfolk con el resto de la familia real.