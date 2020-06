Meghan Markle condena la muerte de Floyd y llama a los jóvenes a usar el voto

Meghan Markle ha tardado varios días en dar su opinión acerca de las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos. La Duquesa de Sussex ha querido hablar sobre esta situación y sobre el racismo en la graduación telemática que han vivido los alumnos del instituto en el que ella estudió en Los Ángeles.

La mujer del Príncipe Harry ha hablado alto y claro a los jóvenes que terminaban sus estudios en el Inmaculate Heart High School sobre el Black Lives Matter. Meghan ha querido condenar la muerte de George Floyd y recordar a todos aquellos afroamericanos que han sido asesinados por culpa del racismo: "La vida de George Floyd importaba, la vida de Breonna Taylor importaba, la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice importaba".

Un discurso vía telemática en la que anima a los jóvenes a utilizar su voto para cambiar el mundo: "Ahora que tenéis 18 años o estáis a punto de cumplirlos, vais a poder usar vuestra voz con una fuerza mayor de lo que habéis podido hacer antes, porque vais a poder votar".

Además, Meghan Markle ha querido recordar con ellos los disturbios vividos en Los Ángeles en 1991 a raíz de la muerte del taxista Rodney King a manos de los policías de Los Ángeles: "Tenía 11 o 12 años cuando empezaron las revueltas, desencadenadas también por un acto de racismo sin sentido. Recuerdo el toque de queda, y recuerdo volver a casa apresuradamente, viendo caer cenizas del cielo y oliendo el humo que salía de los edificios. Recuerdo también haber visto hombres con pistolas y rifles en una furgoneta. Y recuerdo llegar a casa y ver que el árbol que siempre había estado ahí había quedado completamente carbonizado. Esos recuerdos no se olvidan".

En cuanto a su silencio, la actriz de Suits ha explicado que "no estaba segura de qué es lo que podía deciros. Quería decir lo correcto, y estaba nerviosa de que me criticaran. Entonces me di cuenta de que el único error era no decir nada", pero aún así ha aprendido que la frase que le dijo una profesora "pon siempre las necesidades de los demás por encima de tus miedos" es de lo más relevante en estos tiempos: "Esta es una frase que me ha acompañado toda la vida y que desde la semana pasada tengo en mente más que nunca".