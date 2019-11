Estos son los argumentos de Meghan en su batalla contra los medios británicos

Meghan Markle ya está lista para dar batalla contra lo que considera un acoso y derribo por parte de la prensa británica. Sus abogados ya han presentado sus alegaciones para demandar al diario 'Daily Mail' ante la justicia, unos documentos, entregados el pasado 11 de noviembre, en los que demuestra, punto por punto, que la han difamado.

En primer lugar, y relacionado con las obras que hizo junto al príncipe Harry en Frogmore Cottage, su residencia, para acondicionarla para la llegada de Archie, Meghan ha demostrado que la casa no tiene una bañera valorada en más de 7.000 euros (6.500 libras) o que se hayan gastado cerca de 700.000 euros para insonorizarla a prueba de aviones. Tampoco dispone de sala para hacer yoga, pista de tenis o invernadero, cosas que este medio había publicado cuando hicieron la reforma.

Mira también A Kate Middleton también le abandonan: dimite su secretaria personal tras 2 años

Igualmente, ha negado que tenga un 'ala de invitados' que estaría destinado, fundamentalmente, a albergar a su madre, Doria Ragland, de la que se ha dicho muchas veces que se iba a mudar a vivir con su hija y su yerno a Londres, algo que no ha ocurrido jamás.

Lo peor para Meghan que llegó a hacer este periódico fue publicar una carta privada que envió a su padre, Thomas Markle, con el que mantiene una complicada relación. Según la demanda, el 'Daily Mail' omitió publicar más de la mitad de la carta, precisamente la que mostraría la preocupación de la duquesa por su padre y cómo lo explotan los medios sensacionalistas.

Además, quieren refutar las afirmaciones que se hicieron de que Meghan no se interesa por la salud de su padre o que no haya intentado ayudarlo económicamente. Igualmente, aseguran que la exactriz estuvo pendiente de que su padre fuera a su boda, a la que finalmente no asistió, y que nunca se enfadó por que no llegar a acudir.

También hace referencia a la ausencia de su madre en su polémica y cara 'baby shower' en Nueva York con sus amigas. Se llegó a publicar que Meghan no invitó a Doria Ragland a esta fiesta, algo que niega ante los tribunales. "Por supuesto que estaba invitada, pero no pudo asistir por sus compromisos laborales", señala.

Además, aclara que la 'baby shower' no fue organizado por sus amigas famosas -Amal Clooney, la diseñadora Misha Nonoo o Serena Williams-. Realmente, lo preparó todo su mejor amiga de la universidad. "Las quince invitadas eran amigas cercanas, algunas de hace más de 20 años", rezan los documentos.

Por su parte, el 'Daily Mail' no piensa quedarse de brazos cruzados. Su intención es defenderse en este caso "con vigor", demostrando la veracidad de todas las informaciones publicadas sobre Meghan. La batalla se antoja larga.