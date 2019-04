Meghan solo cogerá tres meses de baja maternal del año que le correspondería

No se sabe a ciencia cierta si ha nacido o no, pero la espera se está haciendo muy larga en Reino Unido. Meghan Markle podría haber dado ya a luz a su bebé, puesto que los duques de Sussex no tienen intención de anunciar el alumbramiento inmediatamente, como sí hicieron los Cambridge con sus pequeños. Por lo tanto, los rumores no cesan en Reino Unido. ¿El último? La baja de la actriz.

Según indica el periódico 'The Sun', la duquesa estaría pensando en tomarse tres meses de baja cuando nazca el bebé, un periodo de tiempo bastante corto para la media de Reino Unido, porque las madres británicas pueden disfrutar de hasta un año entero de baja, tal y como establecen las leyes. Según va pasando el tiempo, el salario que disponen se va reduciendo, hasta quedar 13 semanas sin salario.

Pero Meghan no piensa llegar tan lejos. Según fuentes de Buckingham, la duquesa querría incorporarse al trabajo "tan pronto como sea posible", pues lleva ya seis semanas alejada de la actividad pública, cuando pasó a trabajar desde casa por su avanzado embarazo. Ahora, quiere estar a punto cuanto antes cuando nazca el bebé para retomar su trabajo con las organizaciones benéficas con las que colabora.

Y es que, los tres meses son lo habitual en Estados Unidos, su país de origen, de ahí que no quiera cogerse más tiempo. Además, según estas fuentes "se siente llena de energía para volver a sus funciones". Su cuñada, Kate, se tomó seis meses el pasado año cuando nació Louis y cinco meses tras el parto de Charlotte.

No obstante, podríamos verla antes de que pasen esos tres meses. Meghan podría reaparecer durante el cumpleaños de la Reina Isabel, el llamado 'Trooping the color', en junio. Pues aunque el aniversario de la soberana fue el pasado 21 de abril, tradicionalmente Reino Unido lo celebra en junio.

Por el momento, nada se sabe sobre el nacimiento. La madre de Meghan, Doria Ragland, llegó a Reino Unido la pasada semana para acompañar a su hija en este importante momento, por lo que no debería dilatarse mucho más. Ayer, Harry y ella mandaron un cariñoso mensaje para felicitar a su sobrino Louis por su primer cumpleaños.