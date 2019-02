Meghan Markle vuelve al cine este año: se estrenará una película que hizo en 2011

No hay semana o prácticamente día en el que Meghan Markle no sea noticia. Es uno de los personajes mundiales del momento y la información que genera a su alrededor no cesa, bien sea por sus estilismos, sus palabras, las disputas de su familia o su anterior carrera como actriz. Precisamente ese es el tema que hoy nos ocupa, porque todo apunta que la duquesa de Sussex va a volver a las pantallas de cine.

Según ha publicado 'The Hollywood Reporter', la Artist Rights Distribution ha adquirido los derechos de una película que lleva guardada en un cajón desde el año 2011. Se trata de 'The Boys and Girls Guide to Getting Down', una comedia creada por Paul Sapiano que trata las aventuras de un grupo de veinteañeros solteros, y entre ellos está Meghan, quien interpreta el personaje de Dana.

Una película que pasó sin pena ni gloria en su momento y que nadie quiso estrenar en los cines pero que ahora, con la gran popularidad de la duquesa como reclamo, se va a colar en la gran pantalla, previsiblemente a finales de año. Será un buen momento para ver cómo era Meghan entonces y sus dotes como actriz, ya que solo se le recuerda en el papel de Rachel en 'Suits'. Eso sí, solo podrán disfrutarla en Estados Unidos.

Pero aquí no queda la cosa, porque aunque se retiró de su profesión cuando pasó a formar parte de la familia real británica, su corazón sigue latiendo por la interpretación, de ahí que vaya a apoyar al Teatro Nacional de Reino Unido. Meghan será su especial embajadora y su misión es acercar a los ciudadanos su teatro.

De hecho, hay quien asegura que será tan activa su labor que incluso podría producir alguna obra o dirigirla, descartando de plano, eso sí, que vaya a subirse a las tablas. Si bien será una forma de quitarse la espinita y poder seguir en contacto con su profesión, la cual tuvo que abandonar por amor para convertirse en una duquesa británica.