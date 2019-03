La confesión de Mel B: desvela que tuvo una relación con su compañera Geri

Mel B ha soltado la bomba. A pocos meses de que comience la gira de reencuentro de las Spice Girls -sin Victoria Beckham, por cierto-, la cual recorrerá Reino Unido a inicios de verano, la cantante ha hecho una confesión que ha dejado al mundo sorprendido, aunque en su día surgieron rumores sobre ello. Según ha revelado, mantuvo relaciones sexuales con su compañera de grupo, Geri Halliweell.

Tal y como narró al periodista Piers Morgan en su programa de la televisión británica, quien no paró de presionar a Mel B hasta que confesó, fue algo que "simplemente sucedió". "Ella, que ahora tiene un elegante marido y vive en una casa de campo, va a odiarme por contar esto", bromeó la cantante al revelar el episodio entre ambas.

El periodista quiso saber cuántas veces habían dormido juntas durante sus años como Spice, a lo que ella contestó que las relaciones ocurrieron únicamente una vez, aunque a sus fans les fascinaba pensar que entre ellas existía una relación más seria. Cabe recordar que Geri está ahora casada con el director de la escudería Red Bull Christian Horner, con el que contrajo matrimonio en 2015.

Entre el público del programa se encontraba Mel C, quien se quedó totalmente sorprendida y admitió que se estaba enterando de la historia en ese momento. Pero parece que a quien peor le puede sentar la confesión será a la principal implicada, pues hay que recordar que Geri dejó la banda de forma imprevista en 1998 y se rumoreó que pudo ser por un enfrentamiento con Mel B.

Pero ahí no quedaron las revelaciones de la 'Scary Spice', porque también contó a Morgan que no tiene una sexualidad definida ya que mantuvo una relación de cinco años con una mujer que le enseñó "que había más opciones hay fuera". De hecho, señaló que esa época fue la más feliz de su vida, algo que encajaría perfectamente por las turbulentas relaciones que Mel B ha mantenido durante toda su vida. La última con su ex marido Stephen Belafonte, de quien se separó en 2017 tras una caótica relación marcada por las drogas y el sexo.