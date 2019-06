A los pies de Melania: deslumbra en Londres ante las críticas a Donald Trump

La visita de Estado de Donald Trump a Reino Unido ha levantado una oleada de críticas y movilizaciones en contra del presidente de los Estados Unidos, el cual ya empezó con mal pie al meterse con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que llamó "perdedor" y "tonto incompetente", comparándolo con el primer edil de Nueva York, Bill de Blasio. Si bien toda la antipatía que él despierta, la suaviza su esposa, Melania.

La primera dama, que siempre se mantiene discreta y educada a pesar de las meteduras de pata de su marido, está deslumbrando en Reino Unido con unos espectaculares looks que acaparan las portadas de los tabloides británicos y de la prensa americana. Porque, de nuevo, Melania ha dado una lección de estilo en tan solo un día en Londres. Nada más bajar del avión ya estaba perfecta con un atuendo que algunos quisieron comparar con el de una azafata de vuelo, formado por un traje de falda lápiz y chaqueta en azul marino y una blusa con los colores de la bandera de Reino Unido firmada por una de sus marcas más importantes, Burberry.

Pero su gran momento llegó por la noche, para el banquete de gala que dio la Reina Isabel en honor a Trump. En Buckingham Palace, Melania fue toda una princesa, aunque en su caso sin joyas reales, al contrario que la soberana y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que iban totalmente engalanadas para la ocasión. A Melania no le hicieron falta para brillar por sí misma con un Dior blanco de la colección de Alta Costura de esta primavera. El traje era muy sencillo, de líneas rectas, sin mangas y con un falso escote palabra de honor irregular tapado con tul. Si bien le sentaba excelentemente y la convirtió en la sensación de la noche. Además, con los guantes blancos hasta el codo le dio el toque perfecto, al más puro estilo Hollywood.

Pero antes de esta importante cita, la primera dama dejó otro look impecable. Para los actos que se celebraron durante el día, como la recepción en Buckingham Palace y la revisión a las tropas, eligió un vestido de Dolce&Gabbana en color blanco y azul marino de silueta lápiz, de manga larga y con botones con una pamela a juego con el que estaba espectacular. Una combinación que suponía un guiño a Lady Di, pues era una de las preferidas de la fallecida princesa.

Ivanka, a la zaga

Pero aunque Melania se lleva todo el protagonismo al ser la primera dama, la que ejerce de ello en la sombra no se quedó atrás. Hablamos de Ivanka Trump, la hija del presidente y su más importante consejera, que viaja siempre con él y acude a las reuniones de primer nivel -como la que tendrá lugar este martes con Theresa May-. La ex empresaria -pues hace unos meses acabó por cerrar sus negocios- también estuvo deslumbrante en la cena de gala.

En su caso, eligió un vestido más sobrio que el de la esposa de su padre, pero no por ello menos impresionante. Ivanka se puso un traje en color azul pastel con estampado de flores de estilo camisero y con una gran falda firmado por Carolina Herrera. Como complementos, se puso unos llamativos pendientes de perlas con collar a juego. Un impresionante traje valorado en más de 10.000 euros en la web de lujo Neiman Marcus.

Pero para joyas las que llevaba Kate Middleton. La duquesa de Cambridge también eligió el blanco para la velada -al igual que Melania, la Reina Isabel y Camilla Parker- y se puso un Alexander McQueen con volantes al que engalanó con la diadema Lover's Knot, que lleva un zafiro que fue propiedad de la Reina Madre. Además, llevó por primera vez en público la banda de la Real Orden Victoriana que le otorgó Isabel II el pasado mes de abril, junto al lazo de la Family Order, la orden creada por la soberana para las mujeres de la familia que han prestado importantes servicios a la monarquía.