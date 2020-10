Melyssa se hunde al ver la infidelidad de Tom en ‘La isla de las tentaciones’.

‘La isla de las tentaciones’ vivía este domingo, hasta el momento, las hogueras más difíciles del programa. Tom ha caído en la tentación con su pretendiente Sandra y su todavía novia, Melyssa, estaba a punto de ver las imágenes del francés besándose varias veces con su tentadora. Nada más sentarse frente a Sandra Barneda, Melyssa confesaba sentirse nervioso y "con miedo". Sin poder contener las lágrimas, la concursante mostraba su arrepentimiento por sus conflictos con Tom: "Le echo mucho de menos".

Después de ver cómo el francés aseguraba que ella le había puesto los cuernos, Melyssa se explicaba: "Yo me fui a Marruecos a vivir con él. Después de dos meses, me marché a España porque pasaba el día sola, Tom pasaba el día haciendo sus cosas, no me daba atención. Le dejé. Llegué a España, me encontré con un chico con el que había tenido algo en el pasado y nos besamos. Tom vino, me pidió una segunda oportunidad y yo le dije ‘si nos damos una segunda oportunidad, tengo que contarte esto que ha pasado’. Me juró que no lo iba a contar, por mi padre, y lo ha hecho porque ya esta completamente desatado".

Pero eso no era todo. Melyssa estaba a unos segundos de ver las imágenes más encendidas de Tom y Sandra. Los besos de la pareja dejaban sorprendida a la concursante, que a penas podía contener las lágrimas. En un impulso, Melyssa se levantaba de su asiento para dirigirse a la presentadora. "Sandra, déjame ir por favor", le pedía. Barneda le aconsejaba retirarse un momento y le pedía a su compañera Melodie que fuese con ella. "Él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo. Es muy triste ver cómo le rompen el corazón. A la larga, será lo mejor que le pueda pasar. Sabrá sacar de todo esto lo mejor", afirmaba Melodie en forma de consuelo.

También Sandra Barneda mostraba su empatía con el dolor de Melyssa: "Han sido unas imágenes muy duras". La concursante, totalmente hundida en un mar de lágrimas, a penas podía articular palabra. Sin duda, era uno de los momentos más dramáticos vividos en la segunda entrega de ‘La isla de las tentaciones’. Tras unos momentos tirada en el suelo, junto a Melodie, Melyssa volvía junto a sus compañeras.

La historia de desamor de la concursante con Tom se convertía en el asunto más comentado de la isla. Las compañeras de Melyssa también aseguraban estar muy sorprendidas por la actitud del francés y aconsejaban a su amiga que lo aleje de su vida.

Tras el drama de Melyssa, llegaba el turno de Mayka, que afrontaba la hoguera a sabiendas de que su incipiente relación con Óscar molestaría a su novio, Pablo. "Yo lo quería mucho, y es cierto que ya no puedo volver atrás. Todo lo que veo en Óscar me gusta, me trata bien y me está dando lo que él, quizás, no me daba. Yo había venido aquí porque pensaba que se podían arreglar las cosas, no para romperlas, pero creo que cuando vea mis imágenes no va a querer nada conmigo", comentaba Mayka a Sandra Barneda. De esta forma, la concursante dejaba claro que su relación con Pablo está más que acabada y, ahora, quien ocupa su corazón es su pretendiente Óscar.