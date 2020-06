El mensaje de Ana Obregón en el día en el que Álex hubiese cumplido 28 años

Dicen que el tiempo hace que curen las heridas, pero no siempre es así. Y es que hay heridas tan difíciles de cicatrizar que duelen incluso cuando no son tuyas. Es lo que nos pasa cada vez que pensamos en Ana Obregón y Alessandro Lequio, que han tenido que afrontar el peor de los dolores; la muerte de un hijo con tan sólo 27 años.

Hoy Álex hubiese cumplido 28 años. Toda una vida por delante truncada tras una feroz batalla contra una enfermedad ante la que nunca se rindió. Por ello, su madre y su padre han querido felicitar, en sus respectivas redes sociales, al joven de la eterna sonrisa.

El más madrugador, Alessandro Lequio, que en torno a las 10 de la mañana compartía en su cuenta de Instagram una fotografia de un sonriente Alex tomando una copa de vino con su madre, Ana Obregón. Un simple "Miss you so much" que expresa todo lo que el italiano extraña a su hijo mediano y mejor amigo.

Unos minutos después, ha sido Ana Obregón la que nos ha roto el alma con su desgarradora felicitación a su hijo. Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado.

Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar,reír , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita.

Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas.

Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre .