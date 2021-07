Miguel Bosé, "desorientado" en su último acto negacionista de la Covid

Las imágenes emitidas por Socialité (Telecinco) hablan de un cantante "desubicado y perdido", tal y como comentan en el programa presentado por María Patiño. Desde que apareciera en 'Lo de Évole', Bosé y sus teorías negacionistas sobre el coronavirus y la vacuna habían desaparecido de la escena pública. Ahora las imágenes que le sitúan en una charla junto al horticultor Josep Pàmies en la localidad de la Noguera. rápidamente se convirtieron en tendencia en Twitter.

Qué le pasa a Miguel Bosé?

Aparece en el Congreso Negacionista 😵‍💫 pic.twitter.com/FEYBMQ1DLR — Belle (@BelleCiao_1) July 18, 2021

En las imágenes difundidas del evento Miguel Bosé estaría "desnortado, desubicado, perdido e incluso hablando solo", recoge el programa donde asegura que incluso está a punto de "perder el equilibrio cuando se levanta para beber agua", aunque al final no fue así. Según recoge El Periódico, el músico aseguraría que "el 80% de los sanitarios querrían hablar pero no lo hacen porque no se atreven". Y continúa defendiendo su postura hacia las vacunas: "Nos harán la vida imposible un poco más. Hay dos humanidades, una con políticos soberbios y codiciosos que viven en el 3D y nosotros".

El que fuera ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ya se manifestó tras escuchar al cantante en su intervención en el programa 'Lo de Évole'. En referencia a sus declaraciones negacionistas fue tajante al decir que "una vez que uno se hace un poco famoso o conocido, tiene que tener cuidado con las cosas que dice y tratar de no confundir a las personas". En una entrevista para Europa Press, indicaba que los rostros conocidos deberían tratar de "no darles miedo, desazón o desconfianza" a los ciudadanos ante aquellas cosas en las que los ciudadanos deben confiar, como es el caso de las vacunas contra la COVID-19. "Por propia experiencia lo sé", añadía.