La vida sencilla de Oyarzabal, el futbolista universitario que no quiere representante

Luis Enrique ha dado una grata sorpresa a Mikel Oyarzabal este viernes. El seleccionador español ha llamado al delantero de la Real Sociedad para los dos próximos partidos contra Islas Feroe y Suecia por primera vez desde que debutara en primera división en 2015 con tan solo 18 años. Una convocatoria que muchos esperaban por la buena temporada que viene haciendo.

Así, el delantero vasco se enfundará 'la roja' por primera vez de forma oficial en un verano que puede ser el último en la Real, pues los grandes del fútbol están detrás de él y, de hecho, su nombre está muy bien posicionado para sustituir a Griezmann en el Atlético de Madrid. Pero, ¿quién es Mikel Oyarzabal más allá del fútbol?

El joven de 22 años es uno de los futbolistas más desconocidos de la primera división española, pues mantiene un perfil muy discreto y las noticias que se publican sobre él son todas acerca de su rendimiento deportivo. Pero Mikel tiene una interesante historia detrás, pues su forma de ser y vivir nada tiene que ver con la típica vida de un futbolista de élite.

Oyarzabal nació en la localidad de guipuzcoana de Eibar y desde muy pequeño fue entrenado por el exatleta profesional Germán Andueza Berregi, un hombre muy ligado al deporte vasco que para él fue fundamental para su éxito profesional años más tarde. Así, comenzó a jugar en las categorías inferiores del Eibar, donde estuvo hasta los 14 años. A esa edad se incorporó a la Real Sociedad, en la que ha pasado por todas las categorías a partir de cadete hasta llegar al primer equipo de forma muy precoz.

En poco tiempo, el joven se asentó en la plantilla ganándose una plaza como titular por encima de pesos pesados. Y, lo más importante, con el número 10 a la espalda, una cifra que llevan astros como Messi, Modric o Iago Aspas . Pero Mikel da muy poca importancia a todo eso porque para él se trata de parte de su trabajo como futbolista y no se cree más importante por ello.

El joven tiene los pies muy anclados al suelo y sabe que el fútbol es una profesión muy complicada que, además, acaba muy pronto. Por eso, él tiene un plan B, el cual pasa por la Universidad, algo que no es muy común en el ámbito futbolístico.

A curso por año y en piso de estudiantes

Mikel cursa la carrera de Empresariales en la Universidad de Deusto y, al contrario de lo que pueda pensarse, va a curso por año. Así lo confesó el verano pasado en una entrevista al 'Diario Vasco', donde señaló que para él era importante formarse para después tener una salida profesional cuando acabe el fútbol.

Pero, lo que más llama la atención de Mikel es que, como muchos otros universitarios, ha compartido piso con compañeros de clase. Así lo hizo hasta el año pasado, pues dos de ellos se fueron de Erasmus este curso y otro empezó a trabajar. Pero ha vivido esa típica experiencia y ha preferido vivir con más gente en lugar de hacerlo en un chalet con todas las comodidades, como lo hace el resto de jugadores. Algo que dice mucho de su carácter sencillo y humilde.

Otra de sus peculiaridades es que no tiene representante. El jugador nunca ha querido tenerlo y considera que entre él y sus padres pueden arreglarse para firmar sus contratos y decidir lo mejor para él. "No veo a nadie mejor que mis padres para aconsejarme, porque desean lo mejor para mí", confesó Mikel, y a juzgar por los resultados, tomó la mejor decisión.

En cuanto a su vida sentimental, poco se sabe acerca de su pareja. Él la ha mencionado en alguna entrevista pero en redes sociales no comparte muchas fotos con ella, manteniéndola en el anonimato, aunque sí es cierto que cuando no era conocido no le importaba sacarla. Por ello hemos sabido que se llama Ainhoa Larrauri y que llevan juntos varios años.

Ahora puede que toda esta sencilla vida cambie si este año cambia de equipo y ficha por algún grande, como el Atlético. Si finalmente se traslada a Madrid, el foco mediático estará más fijado en él, aunque Mikel es un joven con las ideas muy claras al que los cantos de sirena y la ostentación no le seducen. Prefiere triunfar llevando una vida sencilla.