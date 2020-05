Mila Ximénez en el ‘Deluxe’: "Durante el confinamiento me hinché a pastillas"

El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este fin de semana la visita de Mila Ximénez, que reaparecía tras dos meses de encierro en su casa. La colaboradora confesaba que vivía esta vuelta al trabajo con muchos nervios: "He entrado temblando a Telecinco porque he desarrollado el síndrome de la cabaña". Mila decidió al inicio del estado de alarma quedarse en su casa, a diferencia de algunos de sus compañeros, debido a una dolencia de salud. "He llevado el confinamiento bastante mal porque he tenido un herpes zóster en la barbilla", aseguraba.

"Durante el confinamiento me he hinchado de pastillas. He estado todo el día durmiendo", aseguraba la colaboradora, que, según explicaba, no ha llevado bien los días sola en casa. "Un día me dio la paranoia de que no iba a despertar y llamé al 112", relataba Mila. Durante este tiempo libre, la colaboradora ha podido conocerse un poco más: "He descubierto cosas de mí que desconocía". Mila confesaba que, aunque al principio estaba al tanto de las informaciones relacionadas con la crisis del coronavirus, acabó por dejarlo "para no tener ansiedad".

Entre otras muchas cosas, la colaboradora reconocía que le produce "mucha tristeza no poder abrazar a mis amigos y a mi familia". Además de la tristeza, explicaba que sentía rabia al ver imágenes de gente saltándose las recomendaciones del Gobierno: "Me cabrea mucho aquellas personas que se han saltado el confinamiento". Lejos de su hija y de sus nietos, explicaba que no soportaba la soledad. Su vuelta a los estudios de Mediaset la vivía como "una película de terror" al ver cómo apenas había gente en los pasillos. Jorge Javier Vázquez recibía a su amiga entre aplausos y, tras sacar el lado más dramático del confinamiento de Mila, el presentador indagaba en las anécdotas más divertidas de la invitada.

"¿Pero a ti qué te pone?", preguntaba Jorge Javier a Mila, que respondía que no tenía deseos sexuales. "A mi lo que me pone es tomarme un copazo con alguien en una terraza", confesaba. Otra anécdota que sorprendía a los colaboradores del programa era la relacionada con un juguete sexual de su compañera. "Vino un médico a atenderme a casa y descubrió mi succionador de clítoris encima de la mesa", comentaba entre risas, aunque reconocía que no lo había usado. En este sentido, Jorge Javier animaba a Mila a "darle más vida" a su vida sexual: "Con 67 años no debes renunciar al sexo".