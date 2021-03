Mila, ingresada en el hospital en plena lucha contra su cáncer de pulmón

Mila Ximénez lleva días sin colaborar en 'Sálvame' (Telecinco) y según Semana se debe a que ha tenido que ser ingresada en un hospital madrileño en plena lucha contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace un año. Desvela la revista que la última vez que se la vio en el plató del programa fue precisamente para relatar cómo se encontraba y ahí desveló que estaba esperando unos resultados importantes. "He pasado un mes horrible. Esto no es vida. Tengo fuerzas, pero ahora no puedo", relataba.

"Cuídate mucho y tienes que ser muy fuerte, te mando toda mi energía", escribía hace dos días en su cuenta de Instagram Carmen Borrego. También en redes sociales Belén Esteban ha querido publicar una imagen en la que se la ve junto a Mila Ximénez con el único mensaje de unos corazones. Hoy la revista Semana desvela que la colaboradora acudió al hospital junto a su hermana el pasado lunes después de que el equipo médico que la atiende así lo decidiera. "Su estado de salud vuelve a preocupar a los suyos", aseguran.

Sus compañeros de 'Sálvame' tampoco se separan de ella. "¡Te queremos mucho, Mila, te echamos mucho de menos! Tenemos muchas ganas de que vengas a darnos mucha guerra y nos digas: ‘ni Mila, ni milu, ni Mila", decía ayer la presentadora, Carlota Corredera. También apoyaron todos a Lydia Lozano, que el lunes volvía al plató después de unos días especialmente duros para ella tras el fallecimiento de su hermano Jorge Lozano con el que tenía una relación muy especial. Sin poder contener las lágrimas, la colaboradora reconocía que estos días han sido muy duros para la familia porque han tenido que respetar las restricciones de la Covid-19 para despedir a su hermano que era una persona muy querida.

Con lágrimas en los ojos, Lydia reconocía que su madre lo está pasando muy mal: "Mi madre imagínate cómo está, son 45 día diciéndole que va a salir pero llega el día que muere. Mucha fuerza mamá, seguimos muchos aquí y te necesitamos". Sobre el cariño que han recibido en estos días, Lydia quiso resaltar el trabajo del marido de Belén Esteban: "Tengo que dar las gracias al marido de Belén Esteban porque ha sido un ángel de la guarda".

Reconociendo que su hermano y ella siempre han discutido mucho por el trabajo, Lydia recordó entre bromas que él nunca entendió su trabajo en 'Sálvame': "Él decía en casa que yo era una niña adoptada, que yo tenía un ADN diferente a ellos. Cuando empecé en el programa de Tómbola le decía a mi madre: ¿Ha estudiado mi hermana periodismo para acabar en un programa como ese?".