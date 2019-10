Mila Ximénez le gana el duelo a Dinio y se queda en 'GH VIP' con Kiko nominado

Después de la tormenta siempre viene la calma. Mila Ximénez pecó de inocente las primeras semanas de concurso, creyéndose que después de haber estado en 'Supervivientes' y haberse dejado la piel, la casa de 'GH VIP 7' sería un paseo. Y no es así, ni lo será. La colaboradora de Sálvame se enemistó demasiado pronto con Hugo Castejón y las quejas constantes del concurso la situaron en primera línea para ser la expulsada del concurso. Hasta la semana pasada no subió en las nominaciones por una traición de su amigo Cejas, ya que aunque Kiko Jiménez también tuvo que ver, no tenía la misma relación con uno que con el otro. Este jueves competía con Dinio por la permanencia en el concurso y... ¡salvada!

Dinio ha sido el cuarto expulsado de esta edición de 'GH VIP 7' y lo cierto es que los porcentajes estuvieron muy ajustados a lo largo de la semana, tanto es así que fue ayer cuando se produjo el 'sorpasso' de Mila al colaborador de televisión. El peaje que podía haber pagado la exmujer de Manolo Santana podía haber sido muy alto pero gracias a que se ha despertado estos días de atrás y la campaña que ha hecho 'Sálvame' para que se quedara ella en la casa de Guadalix de la Sierra, se ha terminado salvando.

Ahora, comienza la guerra y el juego. Mila Ximénez se ha dado cuenta -más tarde que nadie- de que está en un concurso y que por lo tanto, todos los concursantes tienen estrategias o al menos, tienen pensados caminos que seguir para poder llegar a la final. La traición que vivió la semana pasada por sus dos compañeros le ha hecho despertar y ahora estamos ante la colaboradora que nada se calla y que poco se queja: "Te lo juro por Alba, además exijo una penalización si me oís quejarme" le decía a Jorge Javier Vázquez cuando este le advertía que no volviese a exponer públicamente las ganas de irse.

Antes de batirse en duelo con Dinio, tuvo la oportunidad de aclarar las diferencias con Antonio David, ya que la colaboradora tiene la sensación de que no ha dado la cara por ella cuando otros concursantes le han criticado. "Me gustaría que tú no sufrieras, sé que eres sensible y espero que te protejas porque esto es una guerra" le aconsejaba al exmarido de Rocío Carrasco antes de saber si saldría por la puerta de Guadalix de la Sierra.

Su salvación le ha dado fuerza y energía para derrotar a todo el que se cruce en su camino: "Me ha dado mucha fuerza". Sorprendentemente, en la nominación de este jueves no le dio tres puntos a Kiko Jiménez y es que la periodista prefirió dárselos a Gianmarco ya que asegura que: "No le veo venir, cuando he llegado de salvarme no me ha felicitado, con lo que creo que está claro que no me soporta en la casa. No me fío de ti, eres un metemierda y vas calentando por detrás". De esta manera, Mila Ximénez empieza su concurso ahora y estamos deseando que vayan pasando los días para que podamos ver a la colaboradora que vemos en los platós de televisión.