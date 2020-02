Millán Salcedo reaparece con Motos tras superar un grave problema de salud.

'El Hormiguero’ despedía la semana con un invitado especial: Millán Salcedo. El humorista volvía a la televisión después de que el pasado verano fuera hospitalizado. Con el libro ‘Humor absurdo’ bajo el brazo, el invitado tomaba asiento junto a Pablo Motos. “Has elegido este programa para reaparecer”, comentaba el presentador al inicio de la entrevista. Salcedo afirmaba que “la noticia es que me he mordido la lengua y no me he envenenado”.

Salcedo aseguraba que había elegido el programa para “contar la verdad” sobre lo que le ha ocurrido. “Ni más ni menos, porque se han dicho muchas cosas por ahí”, puntualizaba. Con mucho humor e ironía, el invitado explicaba que “la noticia es que me he mordido la lengua y no me he envenenado". Más serio, Motos comentaba que el problema había sido grave, tanto que Salcedo podría haber muerto. “Lo que me dio realmente fue una subida de tensión”, confesaba el humorista.

Como consecuencia de esta subida de tensión, Salcedo explicaba las consecuencias que le ha provocado este problema. “Me han quitado la sal. Tengo que hacer una dieta. Ahora tengo que comer sano, pero no me importa. Llevo ocho meses sin tomarme una cervecita”, afirmaba. Su salvador ha sido un amigo que estaba presente cuando le ocurrió este accidente, ya que se encargó de socorrerle y llevarle al hospital. “Un saludo allá donde estés”, comentaba el humorista en agradecimiento por su proeza.

“Por lo visto, me desmayé y me caí. Cuando desperté horas después en un hospital, me sentía tan bien me llegué a hacer una foto de la lengua, que la tenía inflamada como una cococha gigante. Luego me volvió a dar otro más pequeño, pero ya estaba en el hospital”, contestaba Salcedo, que afirmaba que llegó a estar en la UCI “doce o trece días”. El excomponente de Martes y Trece confesaba que le tuvieron que operar “para quitarme todas estas partes blancas que me hice, seguramente, mordiéndome la lengua”. Salcedo afrontaba este regreso a la pequeña pantalla con mucho humor y optimismo: “Están vendiendo de mi una imagen de pobrecillo, pero yo vivo de puta madre”.