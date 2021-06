Miranda McKeon, de 'Anne with an E', anuncia que tiene cáncer de mama

La actriz de 19 años Miranda McKeon, de la serie de Netflix 'Anne with an E', ha anunciado en su cuenta de Instagram que padece cáncer de mama. Josie Pye en la ficción, arranca su comunicado con la frase ¡el rosa es mi nuevo color! y ha querido compartir con todos sus seguidores lo vivido en los últimos cuatro días así como su búsqueda en Google sobre cuántas personas con su edad son diagnosticadas con este tipo de cáncer: "Una entre un millón". Tras argumenta que "siempre he sabido que soy especial" ha querido ilustrar la publicación con la imagen de ella vestida con una bata rosa en la consulta.

La actriz se detectó un bulto en una de las mamas, pero no le dio excesiva importancia por lo joven que es. Eso no quitó que se acercara al médico donde le hicieron una biopsia y cuyo resultado supo después y ha querido compartir. "Me embarco en un viaje que no he elegido, pero que sé que puedo manejar", asegura en una de las notas que ha dejado junto a su imagen. Emprende su nuevo viaje "con optimismo, positividad y rodeada de amor".

En esas cartas explica cuál es su situación en la que se encuentra así como los pasos a los que tiene que hacer frente, uno de ellos la quimioterapia, radioterapia y "un tipo de cirugía". Y recuerda que "la buena noticia es que el cáncer de mama es curable y tratable".