La ex Miss España Inés Sainz confiesa que padece cáncer: "Lo voy a superar"

La que fuera elegida Miss España en 1997, Inés Sainz, ha confesado que padece cáncer. En una entrevista exclusiva en la revista 'Diez Minutos', la ahora empresaria y bloguera se ha sincerado sobre su enfermedad, la cual afronta con optimismo: "Sé que lo voy a superar".

A sus 43 años, Inés atraviesa estos duros momentos después de enterarse a la vuelta del verano de que tenía cáncer. La exmodelo se hacía revisiones frecuentemente porque tenía antecedentes familiares. Antes de las vacaciones, se hizo pruebas porque tenía muchas manchas en la piel. Le descubrieron un pequeño bulto y al regresar del verano le dieron la mala noticia.

Inés cuenta que a su hijo Mateo, de 7 años, no ha podido explicarle la magnitud de lo que le pasa, aunque sí le ha dicho que "mamá va a estar una temporada malita". No quiere decirle de golpe lo que le ocurre, "porque es un niño muy sensible". No obstante, al padre del niño no le ha contado nada, señala que se enterará por la entrevista.

En cuanto a la posible caída del pelo por la quimioterapia, Inés no quiere adelantarse y matiza que no a todas las mujeres les sucede, pero que si le pasa, se pondrá su peluca y listo, "al año me habrá vuelto a crecer". Pero cree que su tratamiento será de radioterapia por el diagnóstico que tiene.

En este proceso no puede permitirse dejar de trabajar, pues es autónoma, y si no trabaja, no cobra. Pero asegura que no necesita mucho dinero para vivir, que va al día, aunque se siente indignada por el trato que da el Gobierno a los profesionales por cuenta propia. "Tenemos unos políticos que no apuestan por el emprendimiento y es lamentable", sostiene.

Otro aspecto que descubre la entrevista es el trauma que tiene con la comida a causa de su elección como Miss España. En esa época fue muy criticada porque se le consideraba "gorda" por pesar 60 kilos, peso del que no ha querido subir en todos estos años. "Me dejaron en la cabeza una semilla clavada para el resto de mi vida", confiesa. Se sintió muy humillada por la prensa y señala directamente a Jesús Mariñas, que la llamó gorda públicamente.

Por ello, tres años después de su reinado se alejó de la vida mediática, pues tanto ella como su familia lo pasaron muy mal. Aunque le han ofrecido volver a programas como 'Supervivientes', siempre se ha negado y ha preferido forjarse una carrera por otra vía.