De rapero a diseñador: Fedez, el último fichaje de Inditex

Dicen que las influencers son capaces de convertir en oro todo lo que tocan. Y esa frase hecha cada vez es más real. Si en España Dulceida ha convertido a casi toda su familia y amigos en famosos creadores de tendencias, la italiana Chiara Ferragni, la blogger con más repercusión a día de hoy, no podía ser menos.



Primero fueron sus hermanas y amigas y el turno ahora ha sido de su novio y prometido, un chico italiano bastante alejado de los cánones ‘fashion’ pero que desde que se hizo pública su relación se ha convertido en un nuevo reclamo para las marcas. Se trata de Federico Leonardo Lucia, más conocido como Fedez, un cantante de hip-hop al que su noviazgo con Ferragni le ha cambiado la vida.



Fedez ya era conocido en Italia antes de Chiara, aunque no con tal magnitud. El milanés ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la música del país transalpino con sus canciones de hip-hop -en las que toca temas sobre política o amor- no sin mucho esfuerzo, ya que no es un género muy popular en Italia. También es compositor, productor y ha puesto en marcha una agencia musical.



Si bien su particular ‘salto a la fama’ se dio cuando fue elegido juez del programa de talentos Factor X, dándose así a conocer entre el gran público. Con la blogger comenzó a salir hace un par de años. Les presentaron unos amigos y él compuso una canción en la que hablaba de ella, lo que potenció el contacto entre ambos hasta que iniciaron su relación, que acabará en boda, ya que Fedez le pidió matrimonio durante la fiesta de 30 cumpleaños de la influencer la pasada primavera.



De la mano de Ferragni, el rapero ya se ha convertido en un icono ‘fashion’ gracias a su estilo desenfadado, informal y a la vez elegante dentro su estética. Además, su cuerpo lleno de tatuajes ha logrado que su imagen no pase desapercibida. Combinando prendas sport con otras de lujo, Fedez se ha impuesto como otro creador de tendencias, lo que ha llevado que muchas marcas le hayan fichado para lucir sus prendas e incluso para diseñarlas, como ha ocurrido con Bershka, la marca más juvenil del imperio Inditex.



Así, hace unos días se puso a la venta en toda Europa la colección diseñada por Fedez, llamada ‘Misunderstood’ (incomprendido), formada por 12 prendas y cuatro complementos, muy del estilo del cantante. Sudaderas, pantalones de corte chandalero, camisetas y cazadoras, la prenda estrella, que ya se han encargado de lucir tanto él como Chiara. Los precios son algo más elevados de lo habitual en esta tienda, si bien se trata de una colección original y en la que Fedez ha dejado bien impreso su sello. Aunque muchos notan un parecido demasiado grande con los diseños de la firma Kenzo.



Sea como sea, esta colección promete ser un éxito de ventas, ya que cuenta con la mejor campaña de marketing que se puede tener: la maquinaria Ferragni. Por ello, es de esperar que este solo sea el primer paso de Fedez como diseñador y que dentro de poco le veamos creando su propia firma. Tiempo al tiempo.