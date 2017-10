Flores en otoño… pero en tu ropa

Cuando llega el otoño, los cuadros, las rayas y los colores oscuros se apoderan de los armarios. Si bien no tiene por qué ser el denominador común de nuestro vestidor. Los estampados florales, más asociados a la primavera y el verano, son una opción válida, original, alegre y elegante para los looks de este tiempo. Y es algo que las marcas tienen muy claro.

Porque este tipo de estampado se ha convertido ya no tiene estación concreta y vale para cualquier época del año. No hace falta más que darse una vuelta por cualquier tienda de moda -tanto low cost como de lujo- para ver que este otoño las flores regresan con fuerza (si es que alguna vez se fueron). Sobre todo en los vestidos.

Hace pocos días vimos a la Reina Letizia lucir uno floreado de Zara (que agotó al poco tiempo) para un acto en Palacio que es perfecto para este tiempo: largo por debajo de la rodilla, fluido, de manga larga y sin escote. Un outift ideal para el trabajo o para acudir a una cena o comida con amigos. La Reina ha demostrado infinidad de veces que adora este tipo de estampado y no duda en ponérselo tanto en verano como en otoño o invierno.

Precisamente en Zara, que firma el vestido de la Reina, las flores son el estampado más común de sus vestidos para este otoño. Tanto en diseños cortos como largos, las flores dominan la propuesta de la marca insignia de Inditex en diferentes colores y tamaños. Tanto para las jovencitas como para las más mayores, las flores son imprescindibles en el ‘armario Zara’.

Por su parte, otras enseñas del mismo segmento de mercado, como Mango o H&M, también tienen sus propias propuestas de flores, aunque todas siguen el mismo esquema: vestidos de mangas fluidas, flores en distintos tamaños y colores y predominio del lago midi. H&M, además, está a punto de sacar a la venta su colección en exclusiva con Erdem, que plagada de flores por todas partes -también en chaquetas, camisas y pantalones-.

H&M

Por su parte, la firma española Guts & Love, una de las preferidas de celebritys como Paula Echevarría, Lara Álvarez, Pilar Rubio o Blanca Suárez, inunda su colección de otoño de flores en sus vestidos pero añade la tendencia de los volantes, que también sigue en pie a pesar de que ya pasó la eclosión del año pasado.

Guts flores

También en la pasarela



Como era de esperar, las flores también las hemos visto en la temporada de fashion weeks que se cerró el mes pasado. Ya se sabe que las tiendas low cost se inspiran en lo que presentan los grandes diseñadores para las pasarelas, y estos siguen apostando muy fuerte por las flores de cara a la temporada primavera/verano 2018.



En el desfile de Dolce&Gabanna en Milán pudimos ver vestidos de este tipo, así como en el de Rochas en París, que copia el estampado en sus blusas y camisas, y también en Miu Miu, que las combina con una base de cuadros, creando un efecto ‘campestre’ y urbanita muy logrado.



Para lograr un look 10 de otoño es mejor apostar por vestidos de corte midi, como hemos dicho, y combinarlos con unos botines -si son rojos, mejor- para el día a día y con unos salones si se van a utilizar para la noche. El bolso ideal para este look es una cartera de mano o una bandolera colgada de un solo hombro, no cruzada.