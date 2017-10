Cataluña está causando revuelo en el mundo de la moda gracias a una aplicación móvil creada por dos catalanes que supone una plataforma de venta para las marcas y que permite ganar dinero a las amantes del fashion system.



¿Te imaginas poder rentabilizar los looks que te pones diariamente sin necesidad de vender tu ropa? No te lo imagines, hazlo realidad. Hace dos años dos emprendedores catalanes, Jaime Farrés y Marc Soler, crearon un negocio visionario dentro del mundo de las redes sociales y la moda. Un universo ingente y algo saturado al que han sabido renovar dando la posibilidad a cualquiera de convertirse en influencer y ganar dinero por ello, sin necesidad de tener millones de seguidores.

Se llama 21 buttons y es una aplicación móvil gratuita que permite a los amantes de la moda abrirse un perfil en el que colgar fotos de sus outfits, al igual que se hace en la famosa Instagram. La diferencia es que permite etiquetar las prendas que llevas puesta (con información de la marca, el precio y la talla) y, de ahí, los interesados pueden comprarlas directamente.

¿Y cómo puedo ganar dinero con este procedimiento? Muy fácil, las ventas que se generen a partir de tus fotos te reportarán una comisión. Así de sencillo, pues esa comisión se cobra directamente a través de la app sin tener que abrirse una cuenta en PayPal. De este modo, no hace falta ser Dulceida ni Lovely Pepa para ganar dinero a través de las redes sociales.



Las etiquetas a las prendas se llaman ‘butones’ (buttons) y se pueden poner tantos como se quiera. Aunque cada vez hay más marcas dentro de la aplicación (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Subdued, H&M, Asos, etc…), puede que haya algunas que no estén presentes, ya que la app va creciendo poco a poco. El futuro pasa por convertirse en una gran plataforma de venta para las marcas, generándoles así ingresos por otra vía distinta a la tradicional.



Así, 21 buttons ha democratizado el mundo influencer y ahora cualquiera puede llegar a serlo sin tener detrás a marcas potentes o un blog de referencia. Como era de esperar, a las influencers consagradas no se les ha escapado esta app, y la mayoría de ellas tiene cuenta en la red social. Así, en poco más de un año en funcionamiento, 21 buttons suma un millón de usuarios activos al mes en España, Italia y Reino Unido.



Una startup que enamora

El universo de moda que ha creado 21 buttons también despierta pasiones en el sector de la inversión, ya que muchos ven en esta red social una importante oportunidad de negocio por el potencial que tiene (muchos dicen que acabará desplazando a Instagram, pero recordemos que ésta tiene detrás al todopoderoso Mark Zuckerberg).



A principios de este mes, la app catalana cerró una ronda de financiación por la que logró levantar nada menos que 10 millones de euros de fondos como Kibo Ventures, JME Ventures Capital o Samaipata Ventures. Una cantidad que se suma a los 3 millones que lograron en la ronda de financiación que se cerró en febrero.



Es innegable que los contactos de los fundadores han sido esenciales para que la app se haga un hueco en la mente inversora, ya que ambos proceden de la consultora McKinsey, la cual también aportó su granito de arena al proyecto durante su primera ronda de capital de enero de 2016, en la que levantó medio millón de euros de business angels y otra consultora más, Deloitte.



Por lo tanto, 21 buttons es un negocio pujante dentro del territorio app dedicado a la moda que atrae tanto a amantes de la moda como a las marcas. Ambos pueden saca rendimiento a una red social creada, precisamente, en la truculenta Cataluña.