Moda ‘oversize’, vestir con tallas más grandes es tendencia

De pequeñas nuestras madres nos reñían si llevábamos los pantalones demasiado largos o anchos y nos decían que eso no era ni femenino ni elegante. Pero ha pasado el tiempo y las tendencias han cambiado, y ahora no es necesario vestirse de forma ajustada y sugerente para sentirse femenina.



Hace unas cuentas temporadas los estereotipos cambiaron y, lo que empezó con las camisas anchas y los pantalones ‘boyfriend’ (como si se los hubiéramos robado a nuestro novio), ha evolucionado hasta convertirse en moda ‘oversize’, es decir, que parece que es varias tallas grandes que la nuestra.



Pantalones anchos que rozan el suelo y nos tapan prácticamente los pies, jersey amplios que ocultan las caderas, chaquetas que nos quedan largas de mangas… El universo ‘oversize’ se ha apoderado de los diseños y ya no es ninguna locura vestirse de esta forma tan amplia. De repente todo es extragrande y parece que eso gusta, tanto a ellas como a ellos, pues añade un plus de comodidad al día a día.



La reciente temporada de fashion weeks con las colecciones de primavera/verano del año que viene que se han presentado por todo el mundo nos ha dejado buenos ejemplos de ello en desfiles como el de Gucci en Milán o los de Calvin Klein y la mismísima Victoria Beckham en Nueva York. Prendas fluidas, anchas, amplias, sin género y sin artificios. Algo que, evidentemente, han copiado las cadenas low cost, que incluyen muchas prendas de este estilo en sus stocks de este otoño/invierno.



Movimiento ideológico



Además, esto no tiene que ver solo con la ropa. El movimiento va más allá y tiene mucho que ver con lo que se llama moda ‘no gender’ o sin género definido. Prendas que tan bien pueden lucir ellas como ellos. Porque hay muchas personas que ya no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros preestablecidos, lo que ha devenido en diseños y prendas que cualquiera que, a priori, se podría poner.



Igualmente, la nueva corriente feminista ha alentado esta forma de vestir, ya que las mujeres quieren que se les vea por encima de la ropa que lleven puesta. Por ello, muchas optan por ropa discreta que no llame la atención para hacer valer su esencia y su verdadero valor, el que va por dentro.



Así, la moda ‘oversize’ se ha convertido en un arma de reivindicación que va a dejar huella en nuestros armarios durante mucho tiempo. Eso sí, también conviene conocer algunos ‘trucos’

Gucci

Vestir ‘oversize’ en cuatro claves



1. Volumen arriba

Si eres de las que se está iniciando en esta corriente, ve ‘des-pa-ci-to’ y empieza por algunas prendas, no por todas las de tu armario. Los jerseys con hombreras o mangas anchas sientan fenomenal a casi todas y se pueden combinar con faldas lápiz o vaqueros más ceñidos, para ir acostumbrándose poco a poco al estilo grandote. Igualmente, las cazadoras y chaquetas XXL aportan un toque de estilo y elegancia, sobre todo si se combinan con vestidos.



Victoria

2. Abrígate bien

En esa misma línea vienen los abrigos. Extragrandes, largos y voluminosos. Si te haces con uno para este invierno acertarás de pleno, pues la máxima en este caso es cuanto más grande mejor. Además, si lo piensas es algo muy práctico, pues podrás ir calentita sin perder algunos de tus hábitos más femeninos, como los vestidos o las faldas más cortas. El color para ir de 10 es el beige o marrón claro.



3. Largos midi

La falda midi (por debajo de la rodilla) lleva también unos años en el candelero fashion y este invierno está por todas partes. Las minis van desapareciendo poco a poco y dan paso a las faldas midi tableadas, que conjuntadas con una camisa y una americana (o una cazadora vaquera XXL) son una opción perfecta para las jornadas de trabajo. Además, resultan muy elegantes.



4. Adiós a los ‘skinny’

Los pantalones ultra ajustados que hemos visto temporadas atrás cada vez se llevan menos. Los ‘boyfriend’ han dado paso a los ‘mom jeans’, todavía más anchos que los primeros y que están por todas partes. Si bien hay que elegirlos con calma, a todas no nos quedan bien este tipo de cortes anchotes, sobre todo a las que no son muy altas. Si no terminas de verte del todo, opta por vaqueros clásicos de corte alto o apuesta por la campana.