La modelo Cara Delevingne y la actriz Ashley Benson rompen su noviazgo.

La modelo británica Cara Delevingne y la actriz estadounidense Ashley Benson han terminado su relación después de dos años de noviazgo por el que llegaron a celebrar una boda extraoficial en Las Vegas (EEUU). Según la revista People y otras publicaciones especializadas en celebridades, ambas habrían puesto fin a la relación romántica en abril, en medio de la cuarentena del coronavirus durante la que Delevingne está "disfrutando de su soltería" y pasando el aislamiento con amigas.

Aunque han tenido altibajos en su relación, las fuentes confirman que esta ruptura es definitiva. Por el momento no han comentado nada al respecto los representantes de la actriz y de la modelo. Los rumores sobre el romance de Delevingne y Benson comenzaron a raíz de su trabajo en la película "Her Smell", en junio del año pasado.

Posteriormente se publicaron fotografías en las que ambas aparecían en actitud cariñosa en el Aeropuerto de Londres. Delevingne confirmó su noviazgo con Benson en junio de 2019, en una publicación en la que ambas rendían homenaje a las protestas de Stonewall, justo cuando se celebraba el 50 aniversario del movimiento que impulsó los derechos de la comunidad LGTBI en el mundo.

"Han pasado 50 años desde que Stonewall sucedió y no lo sé. Se trata de nuestro primer aniversario, así que, ¿por qué no?", respondió entonces la modelo en una entrevista. Benson y Delevingne llegaron a vivir juntas en Los Ángeles durante un tiempo y celebraron una ceremonia en Las Vegas, en tono amistoso, que no se tradujo en un matrimonio oficial según los registros del estado de Nevada. Anteriormente Delevingne salió con la cantante y compositora de indie-rock St. Vincent.