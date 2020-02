Mónica Naranjo se sincera sobre 'La isla de las tentaciones' y su boda en 2019

Mónica Naranjo ha recibido un gran reconocimiento esta semana. La cantante será homenajeada el próximo 12 de marzo en los Premios Cadena Dial como reconocimiento a sus 25 años en la música.

Este galardón le llega en un momento muy dulce. A sus gira de conciertos suma su éxito como presentadora de La Isla de las Tentaciones, un programa en el que no sabe si podrá continuar. La sección Chance de Europa Press le hizo una entrevista donde asegura que todo lo que ha ocurrido tras el programa ha sido"inesperado. Hace menos de un año me fui a una isla, me alejé del mundo con cinco parejas y fíjate todo lo que está pasando, ¿no?

En cuanto al comportamiento de los concursantes, la presentadora aseguró que "aquí lo que habría que comprender es que en el momento en que te alejan del mundo, al final entras en una burbuja. Te crees que esa es la realidad y cuando sales de ahí te das cuenta de que la realidad es otra", y pidió no "juzgar a los concursantes".

La cantante declaró que no sabe si habrá una segunda temporada del programa y que por ahora seguirá con la gira musical. Sobre su vida personal contó que hace un año "me case conmigo misma porque al final el verdadero compromiso en la vida tiene que comenzar con uno mismo". Su compromiso ahora está "con el público" porque quiere hacer las cosas bien.