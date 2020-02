El sueldazo de Mónica Naranjo le deja sin otro viaje a 'La Isla de las tentaciones'

Mónica Naranjo ha empezado el año en lo más alto. Su trabajo como presentadora de 'La Isla de las Tentaciones' ha sido ampliamente reconocido pero no lo suficiente para conseguir que la estrella vuelva a hacer las maletas. La sorpresa ha perturbado a los seguidores del último gran éxito de Mediaset España, cuando la artista ha anunciado, de forma repentina este miércoles, que no estará en la siguiente edición del programa.

"'La Isla de las Tentaciones' siempre estará en mi corazón y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto a @cuarzotv , como a @mediasetcom , que confiaron en mí para este proyecto precioso". Las emotivas palabras de Naranjo en Instagram han sorteado los detalles, solo en un primer momenot, pues voces del panorama televisivo ya apuntan al 'sueldazo' de la cantante como el motivo de su 'nominación' de la isla.

Naranjo, que se ha explayado en halagos con el equipo del fenómeno televisivo, ha deseado "toda la suerte del mundo" a todos los miembros del programa, así como a su sucesor, sea quien sea. La artista ha asegurado que espera que la próxima temporada, "haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica". Pero no lo van a tener fácil. Desde su estreno, los 'líos de faldas' de la isla han concentrado frente a sus televisores a media España. En total, el espacio ha cerrado sus emisiones con un 30% de share y casi cuatro millones de espectadores. Cifras nada despreciables que doblan el misterio sobre la nómina que, supuestamente, ha dejado fuera a la presentadora.

El éxito de este nuevo formato de telerrealidad fue rotundo desde el principio. Las situaciones extremas a las que se han visto sometidas las relaciones de las cinco parejas de la primera edición, reforzaban su interés en las hogueras donde Mónica daba ese punto de intensidad que, aunque los participantes aportaban de manera natural, hacían las delicias de los espectadores. Y el caché de la presentadora así lo reflejaba. La temporada de once episodios, con una paga de 10.000 euros por entrega, hacen un monto de 110.000 euros para el rostro más conocido del paradisíaco islote.

Las cantidades las han adelantado desde la cadena catalana 'RAC1', donde han apuntado a estos valores como la razón por la que Naranjo no estará de nuevo en la isla donde las parejas fueron separadas en chicos y chicas, al inicio de la temporada y trasladadas a dos lujosas villas. Las mismas fuentes aseguran, en esta línea, que si Mónica no continúa una edición más es porque habría pedido una subida de salario, motivada precisamente por la desorbitada e inesperada audiencia, lo que pondría fin a otros rumores que apuntaban a que la artista habría preferido no continuar por compromisos musicales.