La monumental bronca entre Asraf e Isa Pantoja que pone en peligro su boda.

Los concursantes de ‘La casa fuerte’ afrontaban este domingo la primera expulsión del programa. Albert y Mari Cielo Pajares, "muy nerviosos", eran los nominados de la semana. Además de esta primera baja en el formato, la casa recibía a un nuevo concursante: Marta Peñate. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ sorprendía en plató minutos antes de poner rumbo a la casa más famosa de la televisión. "Los voy a volver locos", aseguraba la canaria a Jorge Javier Vázquez.

Al margen de esto, el programa centraba su atención en Isa Pantoja, quien no pasa por su mejor momento en su relación de pareja con Asraf Beno. En los últimos días, los dos han tenido varias discusiones. Sus diferencias han ido a más y una buena parte de los colaboradores apuntan a una posible ruptura. El concursante acusaba a Isa de hacerle el vacío: "No hemos venido a concursar por separado, no te vayas por tu cuenta". La hija de Isabel Pantoja se mostraba en desacuerdo con su pareja. "Te has metido en el baño para decirme tus paranoias. No me digas nada, eres un falso. Déjame en paz", respondía.

Ya en directo, la pareja aclaraba al presentador los motivos de sus discusiones. Asraf recriminaba a su novio una supuesta falta de atención. Incluso llegaba a asegurar que no se casaría con Isa, aunque reculaba más tarde. Por su parte, Isa se mostraba en contra de que su pareja hable mal de su madre. "Me sentía mal, me sentía solo, tengo muchas inseguridades", se justificaba el concursante.

"Para una vez que estoy disfrutando y tengo que discutir contigo", comentaba Isa. Y es que, como confesaban, el sexo era otro punto de desencuentro. Mientras Isa pretende mantener relaciones, Asraf se niega porque no quiere que su familia lo vea así en televisión.

La pareja tardaba en hallar un punto de entendimiento, pero finalmente lo conseguían. Tras conocer las idas y venidas de Isa y Asraf, Jorge Javier desvelaba el nombre del primer expulsado de esta edición del concurso: Mari Cielo Pajares. La hija de Andrés Pajares recibía el cariño de sus compañeros y del propio Albert, que no podía contener las lágrimas. "Es una mujer culta, que tiene los pies en la tierra. La voy a echar de menos", comentaba. Así, ‘La casa fuerte’ decía adiós al primer concursante expulsado.