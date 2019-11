Monumental bronca entre Hugo y Adara en ‘GH VIP’: “Me das miedo”

Texto: Una pregunta de Jorge Javier Vázquez a Adara Molinero ha incendiado este martes la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. "¿Quién provoca a quién?", estas han sido las palabras que el presentador dirigía a la concursante, quien contestaba: “A veces unos y a veces otros”. Cuestionada sobre el porcentaje de unos y otros, lo ha tenido claro: "Un 70% Hugo". En este momento se ha encendido la pólvora.

"Esto me puede costar la expulsión", afirmaba la exazafata, que ha continuado cargando contra el que hasta ahora ha sido su mejor amigo. Ha confesado estar "muy harta" ante sus "constantes provocaciones". "No se puede más", insistía. Por su parte, Hugo Castejón contraatacaba acusándola de "cambiar de chaqueta" para integrarse en el grupo de Mila Ximénez y compañía. "Está bien que todo el mundo se quite la careta", sentenciaba.

Pero el tono de la discusión iba en aumento. "Tú llevas días provocándome y te piensas que la gente no se da cuenta", le gritaba Adara a Hugo, quien negaba las acusaciones de traición. "Traición es la tuya y es por abajo. Ponte de frente", respondía el ex de Marta Sánchez. El cruce de ataques no ha parado en ningún momento, ni durante las intervenciones de Jorge Javier. "Me da pena despedir la conexión ante un ambiente tan amistoso", bromeaba el presentador.

Precisamente durante una de estas conexiones se ha producido el momento más álgido de este enfrentamiento. "Me das miedo" eran las palabras de Adara hacia Hugo que dejaban a todos en silencio y provocaban que este se marchara del salón. "Eres un calculador, una persona fría. Me das miedo de lo que eres capaz de hacer", continuaba gritando la madrileña. "Este tío me da miedo. No puedo creer esto que está pasando", repetía.

Ya con Hugo de nuevo en el salón, este respondía a Adara acusándola de "falsa". "Lo que está diciendo está fuera de lugar", contestaba a Jorge Javier ante la actitud de la que había sido en el pasado su mayor apoyo. "Qué bajo es lo que acabas de decir, ¿que te doy miedo? ¿Te parece normal? Te lo juro que no me lo esperaba", recriminaba a la concursante.

Sin reconciliación a la vista entre los dos, Jorge Javier ha intentado encontrar un punto de encuentro entre Hugo y Adara, que no han dado su brazo a torcer y continuaban con las recriminaciones. "Falsa, desleal y no tienes integridad", seguía Hugo. El presentador zanjaba este momento con una pregunta clara hacia Adara: "¿Das por rota la relación con Hugo?". La respuesta de la ‘gran hermana’ también ha sido contundente: "Por supuesto. Con una persona así ni de lejos".