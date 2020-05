Monumental bronca de Jordi Cruz a Saray en Masterchef: "Te has reído del jurado"

La cuarta gala de ‘Masterchef 8’ comenzaba de la manera más dulce, con una prueba dedicada a la repostería. Los aspirantes contaban con 90 minutos para crear un postre con frutas que les transportara a su infancia. El pastelero Christian Escribà, uno de los presentadores de 'Niquelao', acudía al plató del programa para aconsejar a los concursantes. Durante la cata, además de Luna, José Mari destacaba por encima de sus compañeros con su plato. "Está rico, es goloso y es lo que pedíamos", afirmaba Jordi.

Las valoraciones de la primera prueba arrojaban uno de los momentos más difíciles de la edición. Jordi Cruz penalizaba a Saray por “el poco trabajo” realizado con su postre, que consistía en cuatro galletas y un batido. "No estás haciendo nada para estar en las cocinas. Si te parece injusto, solo tienes que darte la vuelta e irte", aseguraba el miembro del jurado, que le daba el delantal negro, el pasaporte directo a la prueba de eliminación. “Te has reído de tus compañeros, que sí han trabajado, te has reído del jurado”, valoraba Cruz. Saray se defendía comentando que le parecía “injusto”. “Si te parece tan injusto, solo tienes que darte la vuelta y pirarte, respondía el chef.

La escena sorprendía a los propios aspirantes, que no daban crédito a la actitud de su compañera Saray. “¿Me estás echando?”, preguntaba la aspirante a Jordi Cruz. El chef no dudaba en su respuesta: “Te invito a hacerlo porque lo injusto, para mí, es lo que tú has hecho”. Esta respuesta no gustaba a Saray, que elevaba el tono y cargaba contra los jueces. También Samantha se sumaba a las críticas al postre de la concursante: “Has hecho unas galletas que las hace mi hijo pequeño en diez minutos”.

Tras este desagradable momento, los aspirantes viajaban hasta Madrid, concretamente a los estudios donde se ha grabado la cuarta temporada de ‘La casa de papel’. “El escenario de la serie abre sus puertas por primera vez a una cadena de televisión”, comentaba Pepe Rodríguez. Los tres miembros del jurado del ‘talent’ culinario de La 1 se enfundaban en unos monos rojos con una careta al estilo de ‘La casa de papel’. Así presentaban la prueba de exteriores, que consistía en “cocinar un menú de cuatro platos internacionales que servirán a 48 invitados”. Los actores Itziar Ituño, Enrique Arce, Fernando Cayo y Fernando Soto y parte del equipo técnico disfrutaban de los platos.