Llueven las críticas a Morante de la Puebla por limpiar las lágrimas a un toro

El pasado fin de semana, la Maestranza de Sevilla acogía las últimas corridas de toros de la temporada de Feria, y una de ellas era un festival en el que Morante de la Puebla era uno de los cabezas de cartel. El diestro cuajó una faena que encandiló al público, pero que ha indignado sobremanera a las redes sociales, que en los dos últimos días se han llenado de críticas al diestro de 39 años. Tanto es así que hasta se ha hecho eco la prensa internacional.

Porque Morante, justo antes de dar muerte al animal, que estaba completamente ensangrentado de las banderillas y el picador, se sacó un pañuelo del traje de luces y limpió las lágrimas que al astado le caían por los ojos. Un gesto que los aficionados a los toros han calificado de "arte" y los amantes de los animales han calificado de "tortura y barbaridad".

El detalle de Morante y el pañolito. pic.twitter.com/hbU9cHo0RZ — 𝓻𝓪𝓯𝓪𝓮𝓵 𝓳. 𝓬𝓸𝓻𝓽é𝓼 (@rafaeljcortes) May 10, 2019

El vídeo del momento fue grabado por un usuario llamado Rafael J. Cortés, pues los medios de comunicación no se habían hecho eco. Pronto se viralizó en Twitter ante el escándalo que causó entre miles de usuarios, que han llegado a calificar al diestro de "psicópata, masoquista, perverso, asesino o miserable". Entre los que han denunciado las imágenes están diversos colectivos animalistas y, por supuesto, PACMA. El vídeo acumula ya 2,4 millones de visualizaciones.

El gesto de Morante de la Puebla secándole las lágrimas a un toro ensangrentado y torturado es demencial y perverso. Es de una crueldad sin límites.



El próximo #26M #VOTAPACMA, tenemos que luchar porque el Parlamento Europeo actúe contra esta barbarie. @PartidoPACMA pic.twitter.com/zHL07HSjjE — PACMA Córdoba (@PACMACordoba) May 12, 2019

Qué sadismo más repugnante. Resulta insoportable ver esto. Insoportable.



Morante de la Puebla, convertiremos tu perversión en delito. https://t.co/pYCk0OyIKD — Laura Duarte (@lau_duart) May 12, 2019

Durante la feria de Sevilla, el torero Morante de la Puebla se sacó un pañuelo del bolsillo para secar las lágrimas del toro al que llevaba media hora torturando. Esto roza la psicopatía, es de un sadismo enfermizo. pic.twitter.com/Pw0XKYyMGe — PabloMM (@PabloMM) May 12, 2019

Se podrían clavar cuchillos ellos mismos si les parece artístico. Yo lo respetaría. Pero que dejen en paz a los pobres animales. Encima de torturarlo, el numerito del pañuelo. Eres un psicópata, Morante. https://t.co/HdOqsdmkSM — gerardo tecé (@gerardotc) May 11, 2019

Se puede ser más miserable que Morante?? Yo creo que no, y encima presumirá de haber hecho la buena obra del mes. Que repugnancia siento hacia el toreo de verdad. — María (@mariamnz18) May 11, 2019

Toda esta indignación, que días después de que haya ocurrido el hecho esté este lunes en la portada del 'Daily Mail' y 'The Sun', medios británicos, que recogen los argumentos que han dado los partidarios de uno y otro bando para criticar o defender al torero, que por el momento no se ha manifestado al respecto.

Según los amantes de la tauromaquía, las lágrimas del toro no eran de dolor ni de sufrimiento, ya que los animales no producirían lágrimas emocionales, sino para lubricar los ojos. Pero los detractores de esta práctica no comulgan con esta idea y ven innecesario el gesto de Morante.

Cabe destacar que el torero ya ha sido objeto de críticas por su apoyo a Vox. Morante es amigo de Santiago Abascal, quien ha estado con él en el campo tentando toros. El torero sevillano ha llegado a conducir una furgoneta de Vox para hacer campaña y ha confesado que su voto iba para la formación ultraderechista por ser la única que defiende la tauromaquía a su juicio.