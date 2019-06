Morata pone a la venta su casa por cuatro millones tras el grave robo que sufrió

La familia Morata-Campello todavía no ha olvidado el terrible susto que se llevó el pasado viernes. Cuando Álvaro disputaba un partido con España frente a las Islas Feroe, unos ladrones aprovecharon para entrar a robar a su chalet con su mujer, Alice Campello, y sus gemelos, Leonardo y Alessandro, dentro. Aunque los tres están a salvo, les sustrajeron numerosas joyas y, lo peor, les dejaron atemorizados.

La propia modelo expresó en Instagram cómo se sentía tras el suceso, en un post donde confesaba que se iba a sentir asustada durante mucho tiempo, sobre todo al pensar que puede sucederle algo a sus hijos, que no tienen todavía ni un año. "Saber que tienes a tus hijos en casa y pensar que pueden tocarlos o hacerles algo es realmente una emoción inexplicable... Por suerte, todos estamos bien y podría haber sido mucho peor. Me robaron muchos recuerdos pero ya pasó. Voy a tratar de no pensar en ello y pensar en nuestra familia y tratar de olvidarlo", escribió Alice en una foto que ya lleva más de 250.000 'likes'.

Álvaro también hablo sobre ello al término del partido que enfrentó a España y Suecia el lunes en el Bernabéu, en el que Sergio Ramos le dedicó cariñosamente un gol para animarle. El futbolista agradeció el apoyo y el cariño mostrado hacia él y su familia y aseguró que, por suerte, ni ellos ni el personal de servicio sufrió daño alguno.

Pero el susto sigue en su cuerpo y parece que la pareja ha decidido cortar por lo sano y mudarse. Porque según ha sabido en exclusiva 'Europa Press', Álvaro y Alice han puesto la casa a la venta por cerca de 4 millones de euros en un portal inmobiliario de lujo, algo que este medio ha constatado en dicha web.

Se trata de un chalet ubicado en el barrio de Mirasierra que dispone de 1.500 metros cuadrados de parcela y 760 construidos en tres pisos y cuenta con todos los lujos, como cuatro habitaciones, cuatro baños, piscina, spa y gimnasio, además de un amplio garaje donde el jugador guarda cinco vehículos.

De este modo, la pareja quiere cambiar de aires tan solo unos meses después de volver la capital, ya que antes estuvieron residiendo varios años en Londres, cuando Álvaro jugaba en el Chealsea. El objetivo será mudarse a una zona más segura, como La Finca o La Moraleja, aunque su urbanización actual también cuenta con fuertes medidas de seguridad.