Morgade explica su vestido portatrajes: "Me queda mejor la bolsa que el traje"

La presentadora de la gala inaugural de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Ana Morgade, ha explicado el motivo por el que decidió realizar el recorrido de la alfombra verde vestida con un portatrajes: "No me aprieta, no me tira, no me asusta y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante".

La humorista se encargó el sábado pasado de presentar la gala inaugural de la Seminci y, aunque durante la ceremonia vistió un traje de chaqueta, durante el desfile de la alfombra verde decidió vestir con un portatrajes con el que ha querido lanzar un mensaje de positividad sobre el cuerpo.

La presentadora de la gala inaugural de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Ana Morgade EFE

En su perfil de twitter, Ana Morgade ha explicado este lunes que llevaba durante días sufriendo al pensar qué tenía que ponerse en la alfombra verde de la Seminci porque siempre le sucede lo mismo, que es que no puede ponerse lo que le gusta sino lo que le abrocha.

"No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo y no es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha. Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea".

Y así, Ana Morgade, que recientemente ha sido madre, y, como ella misma cuenta, dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: "Si es que me queda mejor la bolsa que el traje...", y por eso decidió enfundarse en el portatraje del vestido que nunca se puso.