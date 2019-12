El motivo definitivo por el que Adara se alejó de Gianmarco tras ganar 'GH VIP'

El debate definitivo de 'GH VIP', grabado el pasado viernes, se emitía, finalmente, este jueves para resumir la última edición del 'reality' de Telecinco. La relación amorosa entre Gianmarco y Adara ha centrado gran parte de la atención de la noche. Las primeras horas de la pareja fuera de la casa de Guadalix no han sido tan idílicas como esperaban. "Mi madre me ha dicho cositas, estoy mal, estoy confundida", explicaba Adara como motivo de su distanciamiento.

El conflicto entre los dos empezaba por un mensaje en Instagram. Gianmarco intentaba comunicarse con Adara, que se había ido con su madre tras ganar 'GH VIP' y la madrileña le contestaba tan solo con un "gracias". El italiano aseguraba no entender la frialdad de la que, hasta el momento, era su novia. Por su parte, Adara aseguraba que su situación era difícil por los problemas que mantiene con su todavía marido, Hugo Sierra: "Yo sé que lo ha pasado mal y le pido disculpas si le he hecho daño".

Adara también aseguraba que, tras abandonar el concurso, sus sentimientos hacia Gianmarco no son los mismos. Confesaba no confiar en el italiano "un poquito" por las cosas que le había comentado su madre. Parca en palabras, finalmente, explicaba: "Mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y tú lo hiciste". De esta manera, los reproches entre la pareja no habían hecho más que empezar.

Jordi González, presentador del último debate de la séptima edición de 'GH VIP', se dirigía a Adara para conocer qué fue lo que su madre le pidió a Gianmarco. "Es algo que tiene que ver con mi bebé", explicaba la exconcursante. Por el otro lado, el italiano daba su versión asegurando que no era así. "Yo no le he dicho que no voy a hacer algo que te iba a perjudicar a ti y a mi", contestaba. Adara volvía a hacer uso de su turno de réplica. Dejaba claro que su madre no confiaba en las intenciones de Gianmarco porque "me mira como mira a todas".