Motos critica la ausencia de Sánchez en el Congreso: "Es una vergüenza"

Pablo Motos cerraba la semana con una visita inédita, la de María Jiménez. La cantante visitaba este jueves el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo álbum, titulado ‘La vida a mi manera’, que se estrena este viernes 30 de octubre. Según contaba la invitada, sus nuevas canciones han surgido “de las entrañas y del alma, no del coño”. Motos confesaba haber escuchado el disco y se declaraba fan de la artista y su música.

El presentador bromeaba sobre cómo había sido su primer encuentro con María Jiménez. “La iba a saludar y me dice ‘la primera vale, a la segundo ya cobro”, comentaba Motos entre risas. María corroboraba la anécdota. La cantante aprovechaba la entrevista para dar su punto de visto sobre cómo vive la pandemia. En este sentido, se quejaba del uso de las mascarillas: “Es como si fuéramos terroristas. El que se va hartar a ganar dinero es el de las mascarillas”.

Sobre política, la artista aseguraba no estar al tanto de la actualidad. María Jiménez confesaba que su conocimiento en esta materia es “nulo”. Además, revelaba que no ha votado durante los últimos 40 años: “No he votado. Y lo que me queda de vida no voy a votar”. Eso sí, recordaba que la última vez que votó lo hizo a Adolfo Suárez, cuando ella tenía 18 años y tenía la posibilidad de hacerlo por primera vez. Los días en los que tienen lugar las elecciones, María afirmaba que prefiere ir “a tomar un aperitivo en la taberna de al lado de misa”.

Tras la entrevista a la invitada, Pablo Motos recibía a sus habituales colaboradores en la mesa de actualidad. En esta ocasión, como no podía ser de otra forma, se trataba el tema de establecimiento del nuevo estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez. De ello, informaba Cristina Pardo: “Pedro Sánchez irá cada dos meses al congreso”. “Qué generosidad”, respondía Juan del Val con cierta ironía. Paro criticaba la ausencia de Sánchez en el Congreso para votar “una de las decisiones que más afectará a los ciudadanos. Yo creo que falta de sensibilidad a los ciudadanos”.

También Nuria Roca se quejaba de la falta de empatía por parte de los políticos. “¿Cómo es que no comparece en un día tan importante como en el que va a suspender los derechos de los españoles? Es una vergüenza”, preguntaba Motos. A falta de una respuesta clara, Cristina Pardo abordaba el tema del conflicto entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el ejecutivo central: “El caso de Madrid me parece una vergüenza. Los ciudadanos deben tener unos mensajes claros”. “¿Por qué si dicen siete días ella pide tres?”, se quejaba el presentador sobre Isabel Díaz Ayuso. Según las críticas de Motos, “otro confinamiento destruye la economía. No entiendo que todo el mundo esté bajando los impuestos y España los sube”.