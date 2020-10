Pablo Motos daba la bienvenida a Ana Mena este jueves en ‘El Hormiguero’. El programa de Antena 3 concluía la semana con la actriz y cantante, que acudía al plató para celebrar el éxito de sus últimos temas. La malagueña ha conseguido ser unas de las artistas españolas con más reproducciones en las plataformas digitales, lo que le ha llevado a cantar junto a artistas internacionales como Becky G o CNCO.

Aunque Ana Mena está en lo más alto de su carrera, la artista comenzó en la música desde muy pequeña en diferentes programas de televisión. Orgullosa de su tierra, la cantante se ha arrancado a cantar el tema ‘A tu vera’ frente a Pablo Motos. Además, Ana Mena desvelaba un lado no tan conocido por el gran público: “Con 13 años participé en la película de Almodóvar ‘La piel que habito”.

El presentador se interesaba por los numerosos éxitos internacionales de la invitada del día: “Eres la primera española que llevas nueves semanas número uno con la canción ‘A un passo dalla luna”. Ana Mena se mostraba encantada del triunfo conseguido en Italia: “Siempre me ha parecido sexy el idioma italiano. Fue una casualidad muy bonita. Siempre te he tenido curiosidad por Italia. Sentía la curiosidad de abrirme a Europa. Y en 2018 llegó la primera oportunidad”.

Tras la entrevista de Ana Mena, Pablo Motos compartía mesa de debate con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. “Voy a intentar no hablar del coronavirus”, bromeaba el presentador. El tema que sí tocaba es la reforma del Poder Judicial que plantean Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “Se ha liado pardísima”, comentaba Motos, a lo que Cristina Pardo respondía: “Es muy grave. Todos quieren mandar ahí, quieren tener su mayoría. No entiendo por qué los jueces no se revelan. El poner etiquetas a los jueces es terrible. Me parece un debate indigno”.

El presentador también mostraba su total rechazo a la reforma propuesta por el Gobierno: “Es una deshonra que estemos hablando en esta mesa de que a los jueces los elijan los políticos. Cualquier persona que se enfrenta a un juez no tiene esa ventaja de elegir a un juez favorable”. Motos aprovechaba para emitir unas imágenes de hemeroteca en las que el presidente del Gobierno afirmaba querer llegar al poder para que los jueces no sean elegidos por los políticos. “Pero Pedro Sánchez no siempre ha pensado así, ni Pablo Iglesias”, comentaba Motos. Por su parte, Juan del Val lanzaba otra crítica a Sánchez: “Qué poquito cuesta mentir”.