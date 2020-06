Motos se emociona en 'El Hormiguero', que rinde homenaje a los sanitarios

El plató de ‘El Hormiguero’ volvía a contar con público este lunes. Nada más empezar el programa, Pablo Motos repasaba las semanas de pandemia en las que “no pudimos evitar que empezase a morir nuestra gente. Todos los días había noticias”. En recuerdo de “la gente que ha perdido a su padre y a su madre”, el presentador confesaba que “había noches que hemos hecho el programa rotos de dolor”. Sin embargo, con la “misión” de “ayudar”, ‘El Hormiguero’ no ha parado en estas semanas.

“Esta noche el plato se va a llenar de público y hemos querido que esta noche todos ellos sean sanitarios”, comentaba Motos mientras el público hacía su entrada. Y pedía “un aplauso para ellos”. El presentador justificaba la presencia del personal sanitario asegurando que “mientras todos huíamos del Covid, ellos se dieron la vuelta y fueron hacia el Covid”. E iba más allá: “Nosotros no hemos visto el coronavirus porque no hemos visto los muertos, el caos, el miedo, no hemos sentido la impotencia de ver morir a un compañero por ir a trabajar con una protección de trabajo indecente”.

Motos también recordaba una de las noticias del día: los 13 rebrotes de coronavirus en España. “No hay que bajar la guardia”, afirmaba el valenciano, que animaba a la audiencia a respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias tras el fin del estado de alarma. Tras comentar la actualidad con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahíta, el presentador daba la bienvenida a Omar Montes. El primer invitado en plató de la nueva temporada entraba en plató con el título de “referente español de la música urbana”.

Nada más sentarse en la mesa del programa, el cantante le daba a Pablo Motos “un pequeño regalito”: “Te he traído unos guantecillos para que le pegues al saco”. El presentador respondía con gesto de agradecimiento. “Soy un aficionado, pero los usaré”, afirmaba. Vestido con sus “mejores galas”, Omar Montes celebraba su cumpleaños en el programa. Pero no todo eran bonitas palabras. Motos preguntaba por uno de los últimos escándalos del invitado. “¿Vas a hacer otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?”, cuestionaba al invitado.

Omar Montes daba la cara a esta polémica en la que se vio envuelto hace unos días al publicarse unos vídeos en los que aparecía en una fiesta no autorizada durante el confinamiento. “No la hice yo. Di una imagen horrorosa, lo asumo y no quiero ser un referente de nadie. No soy ejemplo de nada, pero me llamaron para presentar un tema. Fui a un sitio y cuando vi cómo estaba el percal, hice un videíto y me fui. No estuve acertado”, zanjaba el tema. Y para terminar la entrevista, daba una exclusiva: “Rosalía y yo estamos a ver si hacemos algo”. Montes aseguraba que “Rosalía, sin tener por qué, se ofrece a hacer un remix conmigo para echarme un cable. Es de valorar”.