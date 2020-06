En su primera semana tras el desconfinamiento, ‘El Hormiguero’ recobra “la nueva normalidad” con público en el plató. Pablo Motos, dejando atrás los discursos que lanzaba al inicio del programa durante el estado de alarma, daba la bienvenida a Marron, Nuria Roca y Juan del Val a la mesa del programa. Uno de los temas que más ha afectado a la sociedad como consecuencia del confinamiento es el aumento de peso. Por ello, los colaboradores del programa bromeaban sobre este asunto. “Durante todo el confinamiento no me he pesado, pero me pesé el otro día y… madre mía, estoy a dieta”, comentaba Nuria Roca.

Con un tono de humor Juan del Val respondía a su pareja: "Por fortuna, cada vez es más corto el tiempo de la dieta”. Entre risas, Pablo Motos también confesaba que “nunca me he sentado a ver un capítulo de ‘Los Simpson”. “Yo tampoco he visto ‘Los Simpson’”, respondía la colaboradora, que se justificaba: “Lleva tantas temporadas que ya no me voy a poner ahora”. Tras este momento distendido en el programa, Motos se ponía más serio para abordar otro tema de actualidad, esta vez sobre política. “Hoy ha tenido lugar la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Una vez más, se han tirado los trastos a la cabeza”, anunciaba el presentador.

La opinión de los colaboradores del programa se volvía crítica con lo acontecido este miércoles en el Congreso. “A mí me parece que ha dejado de ser el reflejo de la sociedad y está siendo el reflejo de Twitter”, aseguraba Juan del Val. Hasta las hormigas del espacio de Antena 3 intervenían para comentar que la confrontación política “incluso ha llegado a Jorge Javier y Belén Esteban, que se han enfadado”. También Nuria Roca apuntaba en esta dirección: “Tienes la sensación que no se están escuchando los unos con los otros, cada uno va con su discurso aprendido”.

Precisamente, Nuria Roca llevaba al programa una noticia encabezada por un titular que decía “las celebridades que probablemente no sabías que tenían parejas del mismo sexo”, acompañada por una foto de Pablo Motos, a quien calificaban como “abiertamente homosexual”. El presentador se lo tomaba con humor: “Yo el beso que no olvidaré en la vida es el que le di a Miguel Ángel Silvestre”. Y se ponía más serio para hablar sobre Pablo Alborán, que hace unos días hacía pública su homosexualidad. “Esto solamente lo sacan por lo de Pablo Alborán”, aclaraba el valenciano.

A continuación, Motos lanzaba un mensaje de reivindicación a favor de Pablo Alborán: “Lo ha hecho público porque quiere tener un nivel de sinceridad con sus fans”. E iba más allá. Según contaba, Pablo recordaba que “es su vida íntima, es su vida privada, no tenemos derecho a opinar nada. Es su vida. ¿Qué está pasando?”. Con gesto serio, el presentador recordaba que hace unos años Ricky Martin también confesó su homosexualidad, pero “no pasó nada”: En cambio, en su opinión, “Pablo lo que está recibiendo es odio y resentimiento. Pablo es un artista extraordinario. Es muy difícil tener el nivel de Pablo como artista. Si molesta que tenga éxito y dinero, haced algo que llene vuestras vidas”.