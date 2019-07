La azarosa vida sentimental de Arturo Fernández: galán dentro y fuera del cine

Si a la palabra galán hubiera que ponerle una imagen para ilustrarla, sería sin duda la de Arturo Fernández. El actor, que ha fallecido este jueves a los 90 años de edad en Madrid, fue uno de los grandes seductores de nuestro cine, con papeles inolvidables tanto en la gran pantalla como en el teatro.

Fueron un total de 68 años dedicados a la actuación, prácticamente toda la vida, pues solo se bajó de las tablas cuando su salud le impidió seguir trabajando. Y precisamente, su última obra se llamaba 'Alta seducción', la cual llevaba dos años interpretando por toda España con gran éxito.

Y es que la seducción era el principal arma de este asturiano que emigró a Madrid con el sueño de convertirse en un gran actor. Su vida estuvo marcada siempre por las mujeres, presentes tanto en el plano personal como en el profesional. Arturo nunca escondió que le encantaban y que seducir era algo innato en él, lo cual le hacía para muchas irresistible por sus maneras de la vieja escuela.

Se casó por primera y única vez en el año 1967, con su carrera ya impulsada, con la catalana María Isabel Sensat Marqués, con la que tuvo a sus tres hijos, María Isabel, Arturo y María Dolores. Si bien la unión no duró mucho y en 1978 se divorciaron.

Antes de su matrimonio, Arturo ya tuvo numerosas relaciones amorosas en plena juventud. Una de las que nunca han llegado a confirmarse fue con la actriz Lupe Sino, nombre artístico de Antonia Bronchalo, quien fuera el gran amor del torero Manolete y que murió unos años después de él en un grave accidente de tráfico. Si bien el secreto se lo ha llevado Arturo con él.

Él mismo confirmó en numerosas entrevistas que tuvo muchas parejas, por lo que se decía que tenía una gran rivalidad con el actor Carlos Larrañaga, otro de los grandes galanes españoles. Arturo llegó a negar tal enemistad, aunque sí es cierto que había un 'pique' entre ellos. "Teníamos en común que nos gustaban mucho las mujeres, pero no había peleas entre nosotros porque había para todos. Yo siempre le preguntaba, ‘A ver, ¿en qué barrio funcionas para no ir yo?’ y así no había líos. Eran sitios acotados", señaló en una entrevista hace unos años.

No obstante, en los 80 todo ese pasado de relaciones fugaces acabó cuando conoció a Carmen Quesada, la mujer de su vida. Él tenía 50 años y ella 21, pero se enamoraron a primera vista cuando ella fue a felicitarle después de una obra de teatro. Desde entonces, no se separaron aunque nunca llegaron a casarse.

Ella ha estado a su lado hasta el último día y ha sido quien ha anunciado su muerte tras una enfermedad que se lo ha llevado rápidamente. Gracias a su prolífica carrera, podremos recordarle siempre, ya que nos deja decenas de películas y también series en televisión, como 'La casa de los líos'. Un buen número de títulos en los que destaca, siempre, su faceta como galán.