Muere Kenny Rogers, mito del country y autor de 'The gambler', a los 81 años

La leyenda del country Kenny Rogers ha muerto a los 81 años, según ha confirmado a través de las redes sociales su familia, que apunta a causas naturales. "La familia Rogers anuncia con tristeza que Kenny Rogers murió la pasada noche a las 22:25 horas. Falleció en paz en casa por causas naturales bajo cuidados hospitalarios y rodeado por su familia", dice el anuncio, con lo que parece que su fallecimiento no tiene nada que ver con la crisis del coronavirus.

El músico, retirado desde hace un par de años, tuvo un buen número de éxitos durante los años setenta y ochenta. 'The Gambler', 'Lady', 'Through the years' o 'Lucille' fueron algunos de ellos. Es miembro del Country Hall of Fame y ganó tres Grammy, entre otros reconocimientos de la industria de la música.

La familia está planeando un pequeño y privado funeral en estos momentos de aislamiento por el coronavirus, según informa la agencia Ep. Se espera una ceremonia pública más grande para dentro de unas semanas.