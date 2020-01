Muere Terry Jones, el Monty Python que pasó años luchando contra la demencia

Terry Jones, una de las estrellas de los Monty Python, ha fallecido después de una larga lucha contra la demencia. Protagonizó junto a sus compañeros de batallas películas tan hilarantes como 'La vida de Brian', en la que hacía de madre del hijo de Dios, entre otros papeles; o'Los caballeros de la mesa cuadrada', en la que entre sus muchos roles es memorable la escena que protagoniza como campesina que desafía el orden monárquico del Rey Arturo exigiendo derechos y libertades "comunales". Según el comunicado de la familia, la muerte tuvo lugar la noche del pasado 21 de enero a la edad de 77 años con su esposa, Anna Soderstrom a su lado. "Siempre de buen humor", resaltan los familiares.

Junto a John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin, Terry Jones era uno de los cinco miembros originales de los Monty Python que quedaban con vida, tras la trágica muerte de Graham Chapman en 1989 a causa de un cáncer a los 48 años. En aquel funeral, como parte de la elegía, Eric Idle cantó un fragmento de 'Always Look On The Bright Side Of Life', una canción compuesta por él y popularizada por 'La vida de Brian'. Después, es recordado el cómico discurso protagonizado por John Cleese: "Ha dejado de ser, ha pasado a mejor vida, descansa en paz, la ha palmado, se ha ido al más allá, mordido el polvo, la ha diñado, ha exhalado su último aliento, ha ido a encontrarse con el Gran Jefe del Entretenimiento Ligero en los cielos".

Un ejemplo del humor prácticamente sin límites de los seis miembros de los Monty Python y que plasmaron en cuatro películas: 'Se armó la gorda' (1971), 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores' (1975), 'La vida de Brian' (1979) y 'El sentido de la vida' (1983). Pero también notable es el trabajo de la compañía (que empezó en el teatro) con su programa televisivo 'Flying Circus', muy popular en Reino Unido en los 60 y los 70, y que supuso una auténtica revolución cuando llegó a España, en plena transición.

Formado en Oxford, fue actor, director, guionista y compositor de las películas del grupo humorística, en las que solía hacer papeles femeninos debido a su característica voz aguda. Después de que Monty Python dejase de producir en conjunto, en la época en la que John Cleese y Michael Palin empezaron a actuar por su cuenta junto a Kevin Cline y Jamie Lee Curtis (y Terry Gilliam empezó su genial carrera como director), Jones también desarrolló su faceta como guionista en títulos tan memorables como 'Dentro del laberinto', de Jim Henson. También dirigió documentales de historia y, en 2002, dirige sus dos documentales de televisión para Discovery Channel más recordados: 'La Historia oculta de Egipto' y la 'Historia oculta de Roma'.