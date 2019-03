Emma, de las Spice Girls: "Hicimos que Victoria limpiara el cuarto de baño"

En una entrevista al diario The Guardian, la ex Spice cuenta de manera relajada ay feliz su pasado con una de las bandas más icónicas de la década de los 90. Bunton acaba de lanzar un EP de ocho canciones en lo que supone su regreso a la música tras unos años apartada de ella. Con el título "Happy place", saldrá a la venta el 12 de abril.

Durante años, Bunton compartió un piso en Maidenhead, Reino Unido, con sus compañeras de grupo. Lejos de las comodidades que podíamos pensar, las Spice Girls se repartían las tareas del hogar como cualquer grupo de amigas que se vana a vivir juntas. "Mel C o Geri solía sacar los contenedores de basura a la calle. Yo cocinaba tortas de frijoles mientras que Mel B cocinaba carne y arroz. "Victoria era la que solía limpiar el baño", ríe la más joven de las Spice Girls.

Durante la entrevista, la cantante recuerda como su llegada al grupo fue de forma accidental. No estaba prevista sun inclusión entre las cinco chicas más populares del panorama musical en los 90. Emma estaba estudiando en una escuela de teatro en el centro de Londres, Sylvia Young, cuando una profesora de canto le sugirió que se presentara a la audición de una banda musical de chicas que se estaba formando. El resto ya es historia del pop.

Bunton no rehusa hablar de algunos temas controvertidos, como esos rumores sobre una relación con Justin Timberlake a comienzos de los 2000. "Le conocí, y es una persona encantadora. De hecho me cantó una de sus canciones", desvela la cantante. Ahora, la más pequeña de las Spice se prepara para una gira. Lejos queda la presión que le vino cuando le llegó la fama de repente. "Mis prioridades han cambiado. Ahora me preparo para disfrutar de este tour. De forma natural, sin presiones".