Desvelan los horarios del DCode, con Kaiser Chiefs, Amaral y The Cardigans

Two Door Cinema Club, Amaral, Eels y The Cardigans serán protagonistas de la novena edición del festival Dcode, que tendrá lugar este 7 de septiembre una vez más en el campus de la Universidad Complutense en la capital española. El cartel completo incluye también a Kaiser Chiefs, Miss Caffeina, Caravan Palace, Tom Odell, Viva Suecia y La Casa Azul. Completan la lista apuestas emergentes que van despuntando como las de Gerry Cinnamon, Picture This, Yungblud, Fidlar, Full, St Woods, Anteros y Ley Dj.

Y ya se conocen los horarios: el próximo sábado 7 de septiembre, a partir de las 11.30 de la mañana, Dcode arrancará con los españoles Carolina Durante, mientras que los platos fuertes de la jornada llegarán a partir de las 21.10 y hasta las 03.30, con The Cardigans, Amaral, Caravan Palace y Kaiser Chiefs.

Los horarios completos del Dcode pueden ya consultarse en www.dcodefest.com y en la app DCODE 2019, "la guía más completa para estar al día de todos los detalles y novedades del festival", tal y como aseguran los organizadores, que también apuntan que el punto de recogida de pulseras ampliará su horario. El público podrá canjear sus entradas el viernes 6 de septiembre de 11.00 a 22.00 y el sábado 7 de septiembre de 10.00 hasta el fin de la jornada.